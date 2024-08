Volkssänger Heino (85) lässt sich für drei Shows in den Vereinigten Staaten mächtig auszahlen – normalerweise ist sein Gehalt nicht einmal halb so gross, wie deutsche Medien berichten.

1/5 So kennt man Heino: Sonnenbrille und schelmisches Lächeln gehören zum Programm.

Mit 85 Jahren ist Heinos Stimme wertvoller denn je. Der Volkssänger wird im August drei Konzerte in den USA geben, darunter eines in Rahway im Bundesstaat New Jersey, für das er die höchste Einzelgage seines Lebens kassiert.

Wie die deutsche «Bild» erfahren hat, wurden Heino für den 90-minütigen Auftritt bereits 150'000 Euro im Voraus überwiesen. «Ich freue mich, bald meine amerikanischen Fans in den USA wiederzusehen», sagt der Sänger. «Über meine Gage spreche ich nicht, aber es ist richtig, dass ich noch nie mehr Geld für einen einzelnen Auftritt bekommen habe.» Die Gage für das Konzert in New Jersey wurde von Unternehmer Markus Deussl (54) bezahlt, der Heino seit einiger Zeit als Werbegesicht für seine medizinischen Kälteanwendungen engagiert hat. Normalerweise liegt Heinos Gage für einen Auftritt mit all seinen Hits bei 60.000 Euro.

Mehr Tradition als in Deutschland?

In den USA hat Heino eine treue Fangemeinde, besonders unter deutschstämmigen Amerikanern und Auswanderern. «Tatsächlich werden hier deutsche Traditionen und deutsches Brauchtum noch liebevoll gepflegt. Mehr als in Deutschland habe ich das Gefühl. Natürlich gefällt mir das sehr», sagt der Sänger.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Mehr

Bereits vor 30 Jahren trat Heino in den USA auf und begeisterte seine Fans im «Garden State Arts Center» in New Jersey. Auch privat reiste er früher gerne mit seiner Frau Hannelore (†82) nach Amerika und liebte neben New York besonders Las Vegas und Florida.