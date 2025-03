1/6 Der deutsche ESC-Star Lena Meyer-Landrut ist abgetaucht. Foto: imago images / Future Image

Auf einen Blick Lena Meyer-Landrut postete zuletzt im Juli 2024 auf Instagram

Fans machen sich Sorgen um den ESC-Star

Aurelia Schmidt Redaktorin People

In ihrem letzten Instagram-Post strahlt sie, geht ihrer grossen Leidenschaft – der Musik – nach. Wer genauer hinschaut, erkennt allerdings, dass der jüngste Beitrag von Lena Meyer-Landrut (33) vom 20. Juli stammt, was inzwischen 33 Wochen her ist.

Wir erinnern uns: Zu dieser Zeit war bei der deutschen Sängerin einiges los. Im Juni und Juli musste sie wegen gesundheitlicher Probleme in drei Wochen, drei Auftritte kurzfristig absagen. Nur um Ende Juli dann alle Shows für das restliche Jahr zu canceln. Sie müsse sich um ihre Gesundheit kümmern und melde sich dann wieder zurück, doch seither wurde es still um die Sängerin.

Bereits in der Sendung des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest 2025 (ESC) hat sich das Publikum gewünscht, Lena Meyer-Landrut in der Jury zu sehen, zumal sie 2010 für das Land den Musikwettbewerb gewonnen hat. Glaubt man deutschen Medien, sei «davon auszugehen», dass Stefan Raab (58), der Moderator der Sendung «Chefsache ESC 2025», den Kontakt zur Sängerin gesucht habe. Offenbar ohne Erfolg. Raabs Sendung fand ohne Lena Meyer-Landrut statt.

«Lena, wir vermissen dich so. Bitte melde dich»

Gesucht wird sie auch von ihren treusten Fans, wie die Kommentare unter ihrem letzten Post zeigen. «Ich mache mir tatsächlich richtig fest Sorgen um dich und ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige. Ich hoffe, dir geht es gut und versuch mich einfach, weiterhin zu gedulden, bis zum nächsten Lebenszeichen. Vergiss bitte nicht, dass ganz viele Menschen an dich denken und hinter dir stehen», schrieb ein Fan vor 29 Wochen.

In einem aktuellen Kommentar heisst es: «Seit acht Monaten kein Lebenszeichen. Ich hoffe, dir geht es gut, Lena.» Und: «Lena, wir vermissen dich so. Bitte melde dich», appelliert ein besorgter Fan an die Sängerin. Allerdings lassen sich – neben Hate-Kommentaren – auch Nachrichten von Fans finden, die die Musikerin in ihrer Abwesenheit bestärken: «Lena Schwester, gönn dir deine Ruhe und scheiss auf alles.»

Auch ihr Mann Mark Forster postet weniger

Scrollt man durch Mark Forsters (42) Instagram-Account sieht man auch bei ihm, dass die Regelmässigkeit seiner Posts gegen Ende 2024 deutlich abgenommen hat. Der letzte Post von Lena Meyer-Landruts Ehemann stammt vom 23. Dezember 2024. Darin beschreibt er sein Jahr: «2024 war Fiebertraum. Noch nie hat mich ein Jahr so viel gelehrt. Ich nehme das alles mit in die Zukunft und empfinde grad viel Dankbarkeit, das hier für euch sein zu dürfen. Auch wenn mir immer klarer wird, wie merkwürdig es ist, dass ich das sein darf.» Gegen Ende schlägt er dann hoffnungsvolle Töne an: «Jetzt Weihnachten, dann 2025. Wieder alles anders. Ich habe Bock.»

Meyer-Landrut sprach oft über ihre mentale Gesundheit

Im Juni teilte Lena Meyer-Landurt als Grund für die Konzertabsagen eine angeschlagene Gesundheit. Tatsächlich musste sich die Sängerin in den letzten Jahren nicht nur durch körperliche, sondern auch mentale Ausnahmesituation kämpfen. Sie leide unter Depressionen und Selbstzweifeln, erzählte sie dem «Spiegel» Mitte Mai 2024. Eine Therapie habe ihr in den schweren Zeiten geholfen.