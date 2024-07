Lena Meyer-Landruts Krankenakte wird immer dicker

Am Wochenende musste Lena Meyer-Landrut wegen gesundheitlichen Problemen zwei Auftritte kurzfristig absagen. Ihr letzter Klinik-Aufenthalt ist auch nicht lange her. Das ist die Krankenakte der Sängerin.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Im Jahr 2010 gewann Lena Meyer-Landrut für Deutschland den Eurovision Song Contest, seither hat sie sich in der Musikszene etabliert.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Letzten Samstagabend hätte Lena Meyer-Landrut (33) am Tollwood-Festival in München dem Publikum einheizen sollen. Doch statt auf die Bühne ging es für die deutsche Sängerin ins Spital. Am Sonntag wandte sich Meyer-Landrut schliesslich über Instagram an ihre Follower: «Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden», erklärt sie. «Ich ruhe jetzt und tue alles dafür, die Show heute Abend für euch spielen zu können!», versicherte sie im Hinblick auf ihre nächste Show, die auf der Landesgartenschau in Wangen im Allgäu hätte stattfinden sollen. Doch auch dieser Auftritt ging ohne sie über die Bühne, denn sie musste sich erneut in einem Spital medizinisch versorgen lassen. Während sich manche Fans um die ESC-Siegerin von 2010 sorgten, waren andere über ihre kurzfristige Absage verärgert.

Auch Lena Meyer-Landrut selbst machen die abgesagten Auftritte zu schaffen. «Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt», schreibt die Sängerin in ihrer Instagram-Story. Für Meyer-Landrut ist es schon das zweite Jahr in Folge, in dem sie vermehrt ins Spital muss.

Burnout, Depressionen und Reitunfall

Tatsächlich musste sich die Sängerin in den letzten Jahren nicht nur durch körperliche, sondern auch mentale Ausnahmesituation kämpfen. Bereits nach ihrem Sieg am Eurovision Song Contest 2010 in Oslo zeichnete sich ab, dass auf der damals 19-jährigen Lena Meyer-Landrut psychisch enormer Druck lastete.

Im Jahr 2019 nahmen dann auch die physischen Beschwerden ihren Lauf: Im April musste sie die Aufzeichnung der Show «Inas Nacht» wegen einer Magenverstimmung vorzeitig beenden, nur vier Monate später musste die Sängerin wegen einer Nierenbeckenentzündung ins Spital. Noch aus der Notaufnahme versprach sie ihren Fans, ganz bald «wieder topfit» zu werden, doch dem war nicht so. Ende Jahr kündete sie dann eine berufliche Pause an, Anfang 2020 zog sie sich eine Zeit lang aus den sozialen Medien zurück.

Im letzten Jahr ging es dann gesundheitlich erneut stark bergab für Lena Meyer-Landrut: Im September verletzte sie sich bei einem Reitunfall und zog sich einen doppelten Kreuzbeinbruch zu, Ende des Jahres meldete sie sich mit düsteren Worten aus der Notaufnahme. «Ich liege jetzt so flach, wie schon lange nicht mehr», hiess es im Dezember. In einem Interview mit dem «Spiegel» im April sprach sie sogar von Depressionen: «Ich hatte eine schlimme, dunkle Phase im Frühjahr 2024. Und auch Ende letzten Jahres ging es mir schlecht. Ich hatte einen Depressionsrückfall.» Ob sie rechtzeitig für ihren nächsten Auftritt am 19. Juli in Plauen (D) zu Kräften kommt, bleibt abzuwarten.