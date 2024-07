Nach ihren krankheitsbedingten Konzertabsagen im Juni meldet sich Lena Meyer-Landrut via Instagram zurück. Ihr Auftritt am Freitag soll wie geplant über die Bühne gehen.

1/5 Lena Meyer-Landrut will wieder Konzerte geben.

SpotOn Die People-Agentur

Lena Meyer-Landrut (33) meldet sich zurück. Nachdem sie im Juni wegen eines «medizinischen Notfalls» Auftritte absagen musste, setzt sie ihre Tour nun fort. Auf ihrem Instagram-Account postete die Sängerin am Dienstagabend (16. Juli) ein Video. «Machen wir das nochmal?», fragt sie darin in die Kamera. «Das kann's ja noch nicht gewesen sein.»

Durch den Kommentar zum Post wird deutlich, was sie meint. «See u in 3 days», schreibt Lena Meyer-Landrut. «Ich sehe euch in drei Tagen». Das Konzert in Plauen am 19. Juli soll also wie geplant über die Bühne gehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen» im Juni

Lena Meyer-Landrut sollte eigentlich am 29. Juni auf dem Tollwood Festival in München spielen. Doch kurz vor dem Auftritt musste das Konzert wegen eines «medizinischen Notfalls» abgesagt werden.

Am Tag darauf meldete sich die ESC-Gewinnerin von 2010 bei ihren Fans via Instagram. «Mir ging es tagsüber schon nicht so gut und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden», erklärte sie in einer Story. Ihren für den 30. Juni in Wangen (DE) anberaumten Auftritt musste sie ebenfalls absagen, weil es ihr im Laufe des Tages wieder schlechter ging.

Erst einige Tage später gab Lena Meyer-Landrut via Instagram Entwarnung. «Langsam wieder aufm Damm», schrieb sie. «Einige Tage Pause und Ruhe mussten sein», erklärte sie ihren Fans und bedankte sich für deren «Genesungswünsche und Geduld».

So geht es mit der Tour von Lena Meyer-Landrut weiter

Nach dem Auftritt in Plauen am Freitag soll Lena Meyer-Landrut am Samstag in Wolfsburg auf der Bühne stehen. Einen Tag später folgt ein Konzert in Ansbach und am Montag ein Gig in Regensburg.