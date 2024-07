Die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut hat in letzter Zeit auffallend häufig Konzerte abgesagt, ihre Fans machen sich grosse Sorgen. Bereits Ende Juni sprach sie über psychische Probleme.

Sängerin Lena Meyer-Landrut (33) musste innerhalb von drei Wochen drei Konzerte absagen. Medizinische Notfälle zwangen sie ins Spital. Ihre Fans sind zutiefst besorgt: Was ist nur mit dem ehemaligen ESC-Star los? In einem Interview mit der Tageszeitung «Luxemburger Wort» Ende Juni gab Meyer-Landrut einen tiefen Einblick in ihre Seele.

Was tun, wenn es Dir nicht gut geht? Lieber früher als spät handeln. Ist es akut, dann melde dich bitte unbedingt bei einer der gängigen Notfallnummern. Beispielsweise bei der 143 (Dargebotene Hand) und 147 (Pro Juventute). Es kann hilfreich und motivierend sein, auf professionelle Hilfe zurückzugreifen. Eine Alternative ist auch dureschnufe.ch. Lieber früher als spät handeln. Ist es akut, dann melde dich bitte unbedingt bei einer der gängigen Notfallnummern. Beispielsweise bei der 143 (Dargebotene Hand) und 147 (Pro Juventute). Es kann hilfreich und motivierend sein, auf professionelle Hilfe zurückzugreifen. Eine Alternative ist auch dureschnufe.ch. Mehr

Darin sprach sie offen über ihre Depressionen und die Panik, auf der Bühne zu stehen. «Ich hatte richtig Angst davor. Ich habe ganz doll gehofft, dass es gut wird und wollte die Zeit auf mich zukommen lassen», gestand sie damals. Trotz ihrer Bemühungen, sich genügend Ruhezeiten zu nehmen und auf sich selbst zu achten, musste Lena erneut pausieren. Am vergangenen Sonntagabend sollte sie als Headliner beim «Ansbach Open» auftreten, doch gegen 20 Uhr kam die plötzliche Absage. Ihr Team teilte auf Instagram mit: «Leider hatte Lena heute unerwartet einen medizinischen Notfall und musste den Auftritt schweren Herzens absagen. Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung.»

«Geht mir alles sehr nah»

Im Interview im Juni erklärte Meyer-Landrut noch, dass sie ihre Depression als etwas Normales betrachte – und den Ball flach halten wolle, um das Thema zu enttabuisieren. Sie arbeite kontinuierlich an ihrer mentalen Gesundheit und ihrem Wohlbefinden, indem sie beispielsweise ihr Handy abschalte, Zeit in der Natur verbringe und sich mit Freunden austausche. Dennoch räumt die Sängerin ein, dass es letztendlich auf ihre Tagesform ankommt: «Manchmal kann ich auf mein Bauchgefühl hören und meine Bedürfnisse einordnen und danach handeln. Manchmal aber auch nicht, dann geht mir das alles sehr nah und ich bin super emotional». Ihre Fans hoffen inständig, dass die Sängerin bald ihre innere Balance wiederfindet und zu ihrer gewohnten Stärke zurückkehrt.