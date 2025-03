Der plötzliche Tod der Rosenstolz-Sängerin AnNa R. erschüttert die deutsche Musikszene. Kurz nach der Bekanntgabe ihres Ablebens kehren zahlreiche Lieder und Alben des Pop-Duos in die iTunes-Charts zurück.

1/6 Peter Plate und AnNa R. gründeten Rosenstolz 1991. Foto: ddp/Sebastian Willnow

Nach AnNa R.s Tod erleben Rosenstolz-Songs ein Comeback in den Charts

Peter Plate zollt seiner langjährigen Rosenstolz-Kollegin auf Instagram Tribut

Nach dem unerwarteten Tod von Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (1969–2025) hat die Musik des Pop-Duos nun ein Comeback in den Charts erlebt. Nur wenige Tage nach Bekanntwerden des Ablebens der 55-Jährige schaffen es 20 Rosenstolz-Songs zurück in die Top 100 der iTunes-Charts, wie auf der Webseite hervorgeht. Fünf davon finden sich in den Top 10 wieder, darunter die 2018er Version von «Liebe ist alles». Dieser und die beiden weiteren Rosenstolz-Klassiker «Ich bin ich» und «Gib mir Sonne» besetzen die ersten drei Plätze.

Ebenso kehren auch Rosenstolz-Alben sowie Solo-Platten von AnNa R. zurück in die Charts: 17 Alben des Pop-Duos stürmen derzeit die Top 100 der iTunes-Alben, sechs davon befinden sich unter den zehn beliebtesten. Auch «König:In», das AnNa R. vor zwei Jahren veröffentlichte, gehört zu den Top-Platzierungen.

AnNa R. stirbt mit 55 Jahren

Den Tod von AnNa R. hatte ihr Management am 17. März auf ihrem Instagram-Account öffentlich gemacht. «Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und ‹König:in› schockiert und verwirrt uns zutiefst. [...] Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb», hiess es unter anderem in dem Beitrag.

Kurz darauf äusserte sich auch Peter Plate (57) auf der Social-Media-Plattform und zollte seiner langjährigen Rosenstolz-Kollegin Tribut: «AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin - all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da.» Gemeinsam hatten die Musiker 1991 die Gruppe gegründet, die mit Hits wie «Liebe ist alles», «Es könnt' ein Anfang sein» und «Ich bin ich» grosse Erfolge feierte.

Nach der Rosenstolz-Trennung im Jahr 2012 blieb AnNa R. der Musik weiterhin treu: Während sie sich als Solokünstlerin mit der Band Gleis 8 neuen Projekten widmete, performte sie ausserdem von 2019 bis 2022 mit der Rockband Silly auf der Bühne. Im Oktober und November dieses Jahres hatte AnNa R. eine Solo-Tour geplant.