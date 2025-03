AnNa R. war zu Lebzeiten nicht nur für ihre Leidenschaft zur Musik, sondern auch für ihr grosses Tierherz bekannt. Ihr treuer Vierbeiner Emil, der sie durch ihr Leben begleitete, stand ihr offenbar auch in den letzten Stunden bei.

1/5 Die Rosenstolz-Sängerin AnNa R. ist im Alter von 55 Jahren unerwartet verstorben. Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts AnNa R. wurde am Sonntagabend leblos in ihrer Wohnung aufgefunden

Die Rosenstolz-Sängerin war bekanntlich eine Tierliebhaberin

Ihr Hund Emil ist ihr bis zu ihrem Tod nicht von der Seite gewichen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Der Schock über den Tod von AnNa R. (†55) sitzt immer noch tief. Unter schleierhaften Umständen wurde die Rosenstolz-Sängerin am Sonntagabend in ihrer Berliner Wohnung leblos aufgefunden. Die Ermittler schliessen – Stand Dienstagnachmittag – ein Fremdverschulden nicht aus. Neben AnNa R. stiessen die Ermittler am besagten Abend auf ihren treuen Vierbeiner Emil. Wie die «Bild» berichtet, soll ihr geliebter Mischlingshund der Sängerin bis zuletzt nicht von der Seite gewichen sein.

AnNa R. hat ihren Emil gerettet

AnNa R., bürgerlich Andrea Rosenbaum, hatte ihren Hund beim Verein «Tierhilfe Montenegro» entdeckt und ihn sofort in ihr Herz geschlossen. Anfang 2024 postete die Organisation auf Facebook: «Manchmal werden Träume wahr. Emil ist ein ehemaliges Strassenfellkind, für den wir vor einigen Jahren ein Zuhause gesucht haben. Die erfolgreiche Sängerin AnNa R. zögerte nicht lange und schenkte Emil sein Körbchen fürs Leben.» Weiter schwärmt der Verein für die Tierliebhaberin: «AnNa R. ist eine bemerkenswerte, tierliebe Frau. Wir danken AnNa R., dass sie sich für eine Fellnase aus dem Tierschutz entschieden und Emil ein liebevolles Zuhause geschenkt hat.»

Ihr Emil begleitete sie nicht nur auf Schritt und Tritt durch ich Leben, sondern wich ihr auch bei beruflichen Angelegenheiten nicht von der Seite. So posierte Emil mit der Sängerin für das Album-Cover von «König:in».

Jetzt, wo AnNa R. nicht mehr unter uns weilt, soll ihr Vierbeiner ein neues Zuhause kriegen: «Emil ist gut versorgt und bei Freunden von AnNa untergekommen», wird ihr Manager Frank Wiedermann von der Zeitung zitiert.