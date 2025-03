1/6 Der unerwartete Tod von AnNa R. schockierte die Welt. Foto: imago/APress

Der plötzliche Tod der bekannten Sängerin AnNa R. (†55) von Rosenstolz hat in Berlin ein offizielles Ermittlungsverfahren ausgelöst. Wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet, wurde die 55-Jährige am Sonntagabend leblos in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshain aufgefunden. Die genauen Umstände ihres Ablebens sind noch unklar.

Die Berliner Polizei hat umgehend ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Ursache des unerwarteten Todes zu klären. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass eine Obduktion angeordnet wurde. Obwohl keine offensichtlichen Anzeichen für ein Gewaltverbrechen vorliegen, schliessen die Ermittler ein Fremdverschulden nicht aus.

AnNA R. hatte etwas Blut vor dem Mund

Laut ersten Erkenntnissen wurden an der Leiche keine Schnitt- oder Stichverletzungen festgestellt. Allerdings soll AnNa R. mit etwas Blut vor dem Mund aufgefunden worden sein. Ein Ermittler äusserte sich dazu: «Vieles deutet darauf hin, dass sie schon eine gewisse Zeit dort gelegen hat.» Zudem gibt es Hinweise darauf, dass die Sängerin möglicherweise schon länger erkrankt war.

Die Nachricht vom Tod der Künstlerin kam völlig unerwartet. Auf ihrem Instagram-Profil wurde der Schock über ihr Ableben zum Ausdruck gebracht: «Ihr plötzlicher, unerwarteter Tod schockiert und verwirrt uns zutiefst.» AnNa R. hatte erst kürzlich Pläne für eine Tournee im Herbst 2025 mit 26 Konzerten angekündigt. Zudem veröffentlichte sie 2023 nach einer längeren Pause ihr Solo-Album «König:in».

Die Staatsanwaltschaft Berlin soll am Dienstag das Verfahren übernehmen und weitere Informationen bekannt geben. Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, die genauen Umstände des Todes zu klären und mögliche Hinweise auf die Todesursache zu finden.