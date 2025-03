Traurige Nachricht für Musikfans: Die Rosenstolz-Sängerin AnNa R. ist im Alter von 55 Jahren in ihrer Wohnung in Berlin unerwartet verstorben. Die Band gab ihren Tod auf Instagram bekannt und zeigt sich tief erschüttert.

Sie lag tot in Wohnung

1/4 Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (†55) ist tot. Foto: IMAGO/Future Image

Darum gehts AnNa R., Sängerin von Rosenstolz, ist mit 55 Jahren unerwartet verstorben

Rosenstolz prägte die deutsche Popmusik mit Hits wie «Liebe ist alles»

Das Duo veröffentlichte zwölf Alben, fünf erreichten die Chartspitze Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Musikwelt trauert um AnNa R., die Sängerin der bekannten deutschen Pop-Band Rosenstolz. Die Künstlerin aus Berlin ist im Alter von 55 Jahren unerwartet verstorben, die Nachricht wurde von ihren Kollegen auf Instagram bekannt gegeben. «Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und König:in schockiert und verwirrt uns zutiefst», lauten die Zeilen auf Social Media.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

AnNa R., bürgerlich Andrea Rosenbaum, hinterlässt ein bedeutendes musikalisches Erbe. Rosenstolz, gegründet in den frühen 1990er Jahren, prägte die deutsche Popmusik massgeblich. Mit Hits wie «Die Schlampen sind müde», «Ich bin Ich» und «Liebe ist alles» erlangte das Duo grosse Popularität.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Im Herbst 2025 wäre sie in der Schweiz aufgetreten

AnNa R.'s markante Stimme war ein Markenzeichen der Band. Ihr Tod kam offenbar überraschend. Wie ihre Kollegen mitteilten, hatte AnNa R. noch viele musikalische Pläne, darunter eine für Herbst 2025 geplante Tournee. Am 7. November 2025 wäre AnNa R. Im Bierhübeli in Bern aufgetreten, am 9. November 2025 war ein Konzert im Zürcher Kaufleuten angekündigt.

Rosenstolz zählte zu den erfolgreichsten Pop-Duos Deutschlands. In ihrer aktiven Zeit von 1991 bis 2012 veröffentlichten AnNa R. und Peter Plate (57) zwölf Alben, von denen fünf die Spitze der Charts erreichten.

Todesursache unbekannt – Polizei versiegelt ihre Berliner Wohnung

Ihr Album «Das grosse Leben» aus dem Jahr 2006 hielt sich bemerkenswerte zwei Jahre in den Charts. Die Musikerin hinterlässt eine Lücke in der deutschen Poplandschaft. Ihr unerwartetes Ableben beendet eine Ära und lässt Fans und Kollegen in tiefer Trauer zurück. Sie schreiben diese bewegten Zeilen: «AnNa bezeichnete sich zeitlebens als Pop-Maus. Tatsächlich war sie viel mehr: Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen.»

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung ist AnNa R. zu Hause in ihrer Berliner Wohnung gestorben. Die Wohnung sei von der Polizei versiegelt worden. Zur Todesursache ist bislang nichts bekannt.