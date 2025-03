1/6 2002 heiratete AnNa R. Nilo Neuenhofen. Vor zwei Jahren musste sie seinen Tod verkraften. Das Paar lebte zu diesem Zeitpunkt getrennt. Foto: imago images/Eventpress

Die Rosenstolz-Sängerin AnNa R. ist im Alter von 55 Jahren völlig unerwartet in ihrer Wohnung in Berlin verstorben. Die traurige Nachricht veröffentlichten Freunde der Sängerin am Montag (17. März 2025) auf dem Instagramkanal von AnNa R. Woran die 55-Jährige starb, ist unklar.

Ihr Privatleben hielt AnNa R. so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist aber, dass AnNa R., bürgerlich Anna Rosenbaum, vor zwei Jahren den Verlust ihrer grossen Liebe verkraften musste.

Heirat nach jahrelanger Beziehung

2002 heiratete die Sängerin nach jahrelanger Beziehung den MTV- und VIVA-Produzenten Nilo Neuenhofen. Ihre Hochzeit beschrieb die Rosenstolz-Sängerin einst in einem Interview als «wahres Rock'n'Roll-Fest». «Die Eltern meines Mannes stellten uns ihre Garage zur Verfügung. Dort konnten wir richtig feiern.»

Zwei Jahre vor AnNa R.'s Tod verstarb ihr Ehemann an einer Leberzirrhose. Zu diesem Zeitpunkt lebte das Paar getrennt, sie waren aber bis zuletzt eng befreundet, wie die «Bild»-Zeitung berichtet. Menschen aus dem nahen Umfeld der Sängerin berichten der Zeitung, dass AnNa R. lange mit dem Tod ihres Ex-Mannes, dessen Name sie bei der Hochzeit annahm, zu kämpfen hatte.

Kinder kein Thema, dafür Haustiere

Nilo Neuenhofen arbeitete auch an Rosenstolz-Produktionen mit. Der Videoproduzent und Regisseur führte etwa im Musikvideo «Ich will mich verlieben» Regie.

Kinder hatte das Paar nicht. «Ich höre die biologische Uhr nicht ticken. Ich bin verheiratet, habe ein Patenkind und einen Hund. Das reicht mir. Wenn ich ein Kind haben will, kann ich mir eins ausleihen. Es haben ja genügend Leute Kinder», so die Rosenstolz-Sängerin in einem Interview mit der «Morgenpost».

Dafür waren der Sängerin Tiere umso wichtiger. In ihrer Berliner Dachwohnung soll AnNa R. bis zuletzt mit ihrem Hund gelebt haben. Ihr letzter Wunsch: «Ich möchte später einmal mit vielen Tieren in einem Haus am Meer leben», sagte sie der «SuperIllu». Besonders die Ostsee soll es ihr angetan haben.

Ihr Bandkollege war wie ein Bruder

Auch eine sehr enge Verbindung hatte AnNa R. mit ihrem Bandkollegen Peter Plate (57). Auf Social Media richtet er emotionale Worte an seine Bandkollegin und Freundin: «Wir haben uns immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten. Wir hielten uns fest und liessen uns los, als es an der Zeit war», schreibt er und fügt an: «AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine ganzen Jahre in Berlin, all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen.»

Der unerwartete Tod riss die 55-Jährige an einem Punkt aus dem Leben, als sie gerade ein neues Kapitel aufschlagen wollte.

Pläne für neues Album und neue Stelle

Nächsten Monat wollte AnNa R. eine Stelle als Privatdozentin für Poetik an der Universität Koblenz angetreten, im Sommer ein neues Album herausbringen und im Herbst auf Tournee gehen. Das hatte die zuletzt Solokünstlerin und Sängerin der «Band Gleis 8» noch im Februar auf Social Media verkündet.

AnNa R. und Peter Plate gründeten die Band Rosenstolz im Jahr 1998. Das Duo prägte die deutsche Popmusik massgeblich. Mit Hits wie «Die Schlampen sind müde», «Ich bin Ich» und «Liebe ist alles» erlangte Rosenstolz bis zur Trennung 2012 grosse Popularität und prägte die deutsche Musikgeschichte massgeblich.