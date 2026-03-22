Stefan Raab sorgt in der zweiten Folge von «Wer weiss wie wann was war?» für Fremdschäm-Momente: Im pinken Ken-Outfit stürzt er vom Bonanza-Rad und vergleicht sich selbst mit Donald Trump.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Raabs Show «Wer weiss wie wann was war?» sorgt für Kontroversen

Peinlicher Sturz mit Bonanza-Rad in Ken-Outfit auf der Bühne

Zweite Folge mit Barbie-Parodie, 90er-Hits und 1,9 Mio. Zuschauern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Stefan Raabs (59) Bilanz seit seinem TV-Comeback im letzten Jahr bleibt durchwachsen. Die erste Ausgabe seiner neuen RTL-Quizshow «Wer weiss wie wann was war?» fuhr letzte Woche zwar ganz ordentliche Quoten ein, im Netz ist aber weiterhin die Rede von einem hohen Fremdschämfaktor. Immer wieder werden Stimmen laut, Raabs Humor und Show-Formate seien nicht mehr zeitgemäss.

Seinen Kritikern dürfte Raab gestern in der zweiten Folge der Quizshow neues Fremdschäm-Material geliefert haben. Zwischen schrägen Barbie-Outfits, Fake-Zahnprothesen und gezwungener Retro-Nostalgie passiert Stefan Raab auch noch eine peinliche Panne auf der Bühne.

«Ich habe ein bisschen was von Donald Trump»

Die zweite Folge der RTL-Show «Wer weiss wie wann was war?» mit Stefan Raab und Barbara Schöneberger (52) setzt ganz auf Nostalgie. Während Promi-Gäste wie Sophia Thomalla und Hella von Sinnen ums grosse Geld für ihre Publikumsgruppe quizzen, gibt es von den Moderierenden verschiedene Retro-Parodien – von «Dirty Dancing» über den Raabs 90er-Hit «Maschen-Draht-Zaun» bis hin zu «Barbie und Ken».

Beim Quiz-Thema «Trends» werfen sich Barbara Schöneberger und Stefan Raab in pinke Barbie- und Ken-Outfits. Sophia Thomalla (36) muss herzhaft über Raab lachen, der im pinkfarbenen Anzug, mit Zahnprothese und Föhnfrisur-Perücke auf der Bühne steht: «Ich finde, er hat ein bisschen was von Horst Schlämmer – aber geliftet.» Schöneberger spricht von einer «Porno-Edition». Stefan Raab jedoch zieht einen ganz anderen Vergleich: «Ich finde, ich habe ein bisschen was von Donald Trump.» Die Fake-Zähne bereiten dem Showmaster erhebliche Probleme bei der Aussprache; Schöneberger bittet um Nachsehen: «Ihr müsst den Stefan entschuldigen. Beim Reden bleibt manchmal die Lippe über den Zähnen hängen. Der Speichelfluss …» Gemeinsam performen sie dann noch den 90er-Hit «Barbie Girl».

Bei so viel Popkultur-Nostalgie darf natürlich auch ein Bonanza-Rad nicht fehlen. Raab will direkt mal eine Proberunde damit drehen. Doch in seinem Ken-Outfit erweist sich das herausfordernder als gedacht: «Die haben die Buchse zu eng gemacht», beschwert er sich beim Aufsteigen. «Ist quasi unfahrbar.» Er dreht dann trotz besseren Wissens doch eine Runde. «Lass doch vielleicht den Jan fahren», riet ihm Co-Moderatorin Schöneberger bei dem Anblick und meint damit Radrennfahrer Jan Ullrich (52), der ebenfalls als Showgast eingeladen ist. Unter Applaus dreht Ullrich ein paar Kreise, während ihn Raab in Trainer-Manier energisch anfeuert. Dann nimmt er Ullrich das Bonanza-Rad wieder ab.

«Du hättest tot sein können»

Nach Jan Ullrichs eleganter Velo-Kür will Raab nochmals aufsteigen. Dann kommt es plötzlich zur Panne: Raab bleibt mit seinem Schuh an einem Bremskabel hängen – und liegt schliesslich auf dem Boden. «Ich habe euch gesagt, dass ich in dem Scheissanzug nichts machen kann», versucht er den Unfall zu erklären. Schuld sei natürlich das Outfit gewesen.

Von Schöneberger bekommt Raab dafür nur Häme statt Mitleid: «Mein Gott, du hättest tot sein können», scherzt sie trocken, nachdem der Sturz noch einmal in Zeitlupe gezeigt wurde. Als er es nicht schafft, das Bonanza-Rad richtig abzustellen, stösst er es frustriert um und lässt es auf dem Boden liegen: «Es war nicht alles gut in den 70ern», stellt er fest und erklärt: «Für mich ist immer Funktion vor Schönheit.» Dafür kassierte er noch einen weiteren Seitenhieb von Schöneberger, die losprustet: «Kein Wunder. Würde ich auch sagen an deiner Stelle. Ich hoffe, du funktionierst zumindest.»

Später kann Raab es ihr heimzahlen. Beim Performen des Songs «Maschen-Draht-Zaun» trägt Schöneberger einen Buzzer auf dem Kopf. Raab lässt es sich nicht nehmen, immer wieder draufzuhauen. Schöneberger beschwert sich: «Wie du da draufgedonnert hast. Schädelbasisbruch!»