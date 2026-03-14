Stefan Raab versucht am Samstagabend sein TV-Comeback bei RTL zu retten. Unterstützung gibts von Barbara Schöneberger und einigen prominenten Gästen. Gelingt ihm die Publikums-Wende?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefan Raab startet heute Abend neue RTL-Show «Wer weiss wie wann was war»

Seine Late-Night-Show am 19. Februar hatte nur 380'000 Zuschauer

RTL zahlte Raab 90-Millionen-Vertrag für fünf Jahre, hohe Erwartungen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Stefan Raab startet am Samstagabend den nächsten Versuch, seine Quoten bei RTL zu retten. Um 20.15 Uhr läuft auf RTL sein neues Quizformat «Wer weiss wie wann was war?» mit Co-Moderatorin Barbara Schöneberger (52).

Das Konzept der neuen Sendung setzt auf einen Generationen-Wettstreit. Kandidaten aus verschiedenen Altersgruppen messen sich in Fragen zu Popkultur, Musik, Fernsehen und Zeitgeschehen. Jede Gruppe wird von einem Prominenten unterstützt: Ricarda Lang (32), Max Giesinger (37), Özcan Cosar (44), Frank Rosin (59), Ingolf Lück (67) und Christine Neubauer (63) bilden das Star-Aufgebot der ersten Ausgabe.

Die Prominenten sind in Teams nach ihrem Alter unterteilt – Ü20, Ü40 und Ü60 – und helfen den Kandidaten bei der Suche nach den richtigen Antworten. «Mit jeder korrekten Antwort wächst der Jackpot», erklärt RTL vorab. Am Ende stehen die zwei besten Altersgruppen im Finale, wo ein Preisgeld von bis zu 100'000 Euro winkt.

RTL nach Quoten-Debakel unter Druck

Kürzlich erreichte Stefan Raab auf dem Sender ein Allzeit-Tief. Seine Late-Night-Show vom 19. Februar erreichte nur 380’000 Zuschauerinnen und Zuschauer – ein historischer Tiefstwert. Nun soll es eine Quiz-Show für Jung und Alt zur Primetime am Samstagabend richten. Für RTL steht viel auf dem Spiel: Der Sender hat Raab für fünf Jahre mit einem 90-Millionen-Vertrag ausgestattet.

Auf Instagram zeigen sich viele Fans vor Ausstrahlung der neuen Show skeptisch. «Barbara super, Stefan geht leider gar nicht», schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint: «Raab will keiner mehr sehen.» Ein dritter findet: «Raab holt sich Barbara mit dazu und hofft, dass die Einschaltquoten endlich nach oben gehen. Da hat sich RTL keinen Gefallen mit getan.» Ab 20.15 Uhr hat Raab die Chance, die Kritiker eines Besseren zu belehren.