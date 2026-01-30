RTL verbannt Stefan Raab in die Nacht

«Die Stefan Raab Show» wechselt im Februar den Sendeplatz und läuft zweimal die Woche. Das gab der Entertainer nun bekannt.

Stefan Raab (59) hat Veränderungen für seine RTL-Show angekündigt. In seiner jüngsten Dschungelcamp-Spezialausgabe «Die halbe Stunde nach der Stunde danach» erklärte der Entertainer: «Es geht natürlich auch nach den Dschungelwochen mit unserer Show weiter und dann sogar noch öfter. Wir kommen demnächst zweimal die Woche.»

In einem Einspieler unter dem Titel «Ganz Deutschland ist im Freudentaumel» verriet der Sender dann auch die neuen Zeiten: Demnach läuft «Die Stefan Raab Show» ab 10. Februar immer dienstags um 22 Uhr exklusiv bei RTL+ und am Donnerstag in der Late-Night bei RTL um 23.15 Uhr. Zuvor lief die Sendung am Mittwoch um 20.15 Uhr. Ob ihm die neue Sendezeit eine bessere Zuschauerquote bescheren wird, bleibt abzuwarten.

Bevor die Show auf dem neuen Sendeplatz anläuft, geht Raab noch dreimal mit seinen Dschungelcamp-Specials auf Sendung. Kommende Woche gibt es am 3., 4. und 5. Februar neue Ausgaben von «Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach». Die Sondersendungen zur aktuellen Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» laufen bereits im Spätprogramm um 23.30 Uhr. Bei der erstmaligen Ausstrahlung am Dienstag schauten gemäss dem Branchenmagazin DWDL 1,08 Millionen Menschen zu. Damit habe er mehr Reichweite als mit seinen Shows um 20.15 Uhr gehabt.

Weitere Raab-Show kommt im Frühjahr

Kürzlich wurde zudem bekannt, dass Stefan Raab im Frühjahr mit einer eigenen Eventshow in die RTL-Primetime am Samstagabend zurückkehrt. Geplant ist ein Quizformat mit dem Titel «Wer weiss wie wann was war?», bei dem ihm mit Barbara Schöneberger (51) eine der routiniertesten Moderatorinnen des deutschen Fernsehens zur Seite stehen wird.

Konkrete Details zu den Spielmechaniken der Sendung, die als «unterhaltsame Quiz-Reise durch Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte» angekündigt wird, sind bislang nicht veröffentlicht worden. Klar ist jedoch, dass Humor, musikalische Elemente und Köpfchen im Mittelpunkt stehen sollen. Auch das Studio- und TV-Publikum soll aktiv eingebunden werden, während prominente Gäste ihr Wissen und Erinnerungsvermögen unter Beweis stellen müssen.