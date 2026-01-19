Neues Jahr, neue Show für Stefan Raab: Gemeinsam mit Barbara Schöneberger wird er noch im Frühjahr durch «Wer weiss wie wann was war?» führen.

Stefan Raab moderiert mit Barbara Schöneberger, die das Duo ergänzt

Sendestart der neuen Show: Frühjahr 2026 auf RTL und RTL+

Beim Sender RTL und dem dazugehörigen Streamingdienst RTL+ setzt man weiterhin auf Showmaster Stefan Raab (59). Wie nun per Pressemitteilung enthüllt wurde, erhält der «TV total»- und «Schlag den Raab»-Erfinder in diesem Frühjahr eine eigene Samstagabend-Eventshow. Für die kommenden Monate wurde ein Quiz-Format namens «Wer weiss wie wann was war?» angekündigt.

Allein muss Raab die Show aber nicht moderieren, ihm wird in Person von Barbara Schöneberger (51) eines der erfahrensten TV-Gesichter Deutschlands zur Seite gestellt. Dass die beiden Fernsehgrössen ein gutes Duo bilden, bewiesen sie schon zuvor, wie Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, in Erinnerung ruft: «Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei ‹Chefsache ESC› gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen. Wir freuen uns, dass sie diese Energie jetzt bei ‹Wer weiss wie wann was war?› einbringen.»

Die genauen Spielregeln der als «unterhaltsame Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte» angekündigten Show wurden noch nicht enthüllt. Es stehen aber demnach «Humor, Musik und Cleverness» im Mittelpunkt. Ebenso wie das Publikum im Studio und vor den TV-Geräten, das offenbar aktiv miträtseln darf. Und auch prominente Gäste werden laut der Mitteilung ihr «Gedächtnis auf die Probe» stellen müssen.

Stefan Raab bleibt das RTL-Zugpferd

RTL hat die neue Samstagabend-Show in Auftrag gegeben, Raab Entertainment produziert sie. Veröffentlicht wird «Wer weiss wie wann was war?» dann sowohl bei RTL als auch bei RTL+.

Auch das frische Jahr 2026 steht bei RTL damit ganz im Zeichen von Stefan Raab: Erst vergangene Woche hatte der Sender enthüllt, dass die «Stefan Raab Show» am 11. Februar zur Primetime ins RTL-Programm zurückkehren wird. Zuvor gab es weniger schöne Nachrichten: Im Zuge einer Neuausrichtung wurde ein weitreichender Stellenabbau sowie die Absetzung der Magazine «Gala» bei RTL und «Prominent» bei VOX mitgeteilt.

«Keine Plattform mehr für Herrn Raab»

Das Internet reagiert allerdings alles andere als freudig auf die Nachrichten. Unter den beiden Instagram-Posts von RTL zu der neuen Sendung ist das deutlich herauszulesen. Die Kritik richtet sich dabei vor allem gegen den 59-Jährigen: «Sorry RTL, das tue ich mir nicht an. Keine Plattform mehr für Herrn Raab. Die Zeit ist rum», «Ich mag Barbara sehr gerne, bei Stefan hat sich das geändert. Er war mal gut», «Hat Barbara das wirklich nötig, Raab zu pushen?» oder auch «Jetzt braucht Raab die Schöneberger, um die Einschaltquoten zu steigern» sind beispielsweise zu lesen.

2025 wusste der erst im Jahr zuvor ins TV zurückgekehrte Raab die Zuschauerschaft mit seinen Sendungen nicht wirklich zu überzeugen. Weder «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» noch «Die Stefan Raab Show» erreichten zuletzt besonders gute Quoten.