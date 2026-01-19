DE
FR
Abonnieren

Das Internet ist nicht sonderlich erfreut
Neue Samstagabend-Show mit Raab und Schöneberger

Neues Jahr, neue Show für Stefan Raab: Gemeinsam mit Barbara Schöneberger wird er noch im Frühjahr durch «Wer weiss wie wann was war?» führen.
Publiziert: vor 38 Minuten
Kommentieren
1/5
Machen mit «Wer weiss wie wann was war?» noch im Frühjahr gemeinsame Sache für RTL: Stefan Raab und Barbara Schöneberger.
Foto: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

Darum gehts

  • RTL kündigt neue Show «Wer weiss wie wann was war?» an
  • Stefan Raab moderiert mit Barbara Schöneberger, die das Duo ergänzt
  • Sendestart der neuen Show: Frühjahr 2026 auf RTL und RTL+
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
spoton.png
Saskia Schär und SpotOn

Beim Sender RTL und dem dazugehörigen Streamingdienst RTL+ setzt man weiterhin auf Showmaster Stefan Raab (59). Wie nun per Pressemitteilung enthüllt wurde, erhält der «TV total»- und «Schlag den Raab»-Erfinder in diesem Frühjahr eine eigene Samstagabend-Eventshow. Für die kommenden Monate wurde ein Quiz-Format namens «Wer weiss wie wann was war?» angekündigt.

Allein muss Raab die Show aber nicht moderieren, ihm wird in Person von Barbara Schöneberger (51) eines der erfahrensten TV-Gesichter Deutschlands zur Seite gestellt. Dass die beiden Fernsehgrössen ein gutes Duo bilden, bewiesen sie schon zuvor, wie Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, in Erinnerung ruft: «Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei ‹Chefsache ESC› gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen. Wir freuen uns, dass sie diese Energie jetzt bei ‹Wer weiss wie wann was war?› einbringen.»

Die genauen Spielregeln der als «unterhaltsame Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte» angekündigten Show wurden noch nicht enthüllt. Es stehen aber demnach «Humor, Musik und Cleverness» im Mittelpunkt. Ebenso wie das Publikum im Studio und vor den TV-Geräten, das offenbar aktiv miträtseln darf. Und auch prominente Gäste werden laut der Mitteilung ihr «Gedächtnis auf die Probe» stellen müssen.

Mehr zu Stefan Raab
Stefan Raab bleibt trotz starker Gäste schwach
Ticker
Nur Bodybuildermuskeln zuckten
Stefan Raab bleibt trotz starker Gäste schwach
Stefan Raab bei RTL auf Sendepause
Mit Video
Wie weiter mit Flop-Show?
Stefan Raab bei RTL auf Sendepause
Selbst dem Live-Publikum ist das Lachen vergangen
Stefan Raab floppt total
Sogar dem Live-Publikum ist das Lachen vergangen
«Hoffentlich wird Stefan Raab auch gestrichen!»
Mega-Umbruch bei RTL
«Hoffentlich wird Stefan Raab auch gestrichen!»

Stefan Raab bleibt das RTL-Zugpferd

RTL hat die neue Samstagabend-Show in Auftrag gegeben, Raab Entertainment produziert sie. Veröffentlicht wird «Wer weiss wie wann was war?» dann sowohl bei RTL als auch bei RTL+.

Auch das frische Jahr 2026 steht bei RTL damit ganz im Zeichen von Stefan Raab: Erst vergangene Woche hatte der Sender enthüllt, dass die «Stefan Raab Show» am 11. Februar zur Primetime ins RTL-Programm zurückkehren wird. Zuvor gab es weniger schöne Nachrichten: Im Zuge einer Neuausrichtung wurde ein weitreichender Stellenabbau sowie die Absetzung der Magazine «Gala» bei RTL und «Prominent» bei VOX mitgeteilt.

«Keine Plattform mehr für Herrn Raab»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Das Internet reagiert allerdings alles andere als freudig auf die Nachrichten. Unter den beiden Instagram-Posts von RTL zu der neuen Sendung ist das deutlich herauszulesen. Die Kritik richtet sich dabei vor allem gegen den 59-Jährigen: «Sorry RTL, das tue ich mir nicht an. Keine Plattform mehr für Herrn Raab. Die Zeit ist rum», «Ich mag Barbara sehr gerne, bei Stefan hat sich das geändert. Er war mal gut», «Hat Barbara das wirklich nötig, Raab zu pushen?» oder auch «Jetzt braucht Raab die Schöneberger, um die Einschaltquoten zu steigern» sind beispielsweise zu lesen. 

2025 wusste der erst im Jahr zuvor ins TV zurückgekehrte Raab die Zuschauerschaft mit seinen Sendungen nicht wirklich zu überzeugen. Weder «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» noch «Die Stefan Raab Show» erreichten zuletzt besonders gute Quoten.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen