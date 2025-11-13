Die «Stefan Raab Show» hat sich als Total-Flop entpuppt. Selbst vom Studiopublikum bekommt Raab mittlerweile nur noch verhaltenes Lachen. Jetzt holt er sich mit TV-Kollege Elton Unterstützung ins Boot.

Darum gehts Stefan Raabs RTL-Show floppt mit sinkenden Zuschauerzahlen und Kritik

Raabs Humor wird als platt und veraltet kritisiert

«Die Stefan Raab Show» bei RTL hat sich zum Flop entwickelt. Zuletzt konnte sie weniger als eine Million Zuschauer verbuchen. Auch im Streamingportal RTL+ zählt die Show nicht zu den populärsten Formaten, wie unter anderem «Focus» berichtet.

Erntet nur noch müde Lacher

Ein häufiger Kritikpunkt, der in den deutschen Medien vorherrscht: Die Sendung sei langweilig. Es passiere bei einer Sendelänge von ungefähr einer Stunde nicht sonderlich viel. Ausserdem sei Raabs Humor zunehmend platt, einfallslos und sonderbar aus der Zeit gefallen.

In der aktuellen Ausgabe wollte Stefan Raab (59) wohl an frühere «TV total»-Erfolgskonzepte anknüpfen. Er verbringt einen Grossteil der Sendung damit, Fernsehszenen zu kommentieren, etwa Malik Harris’ Darbietung von «Wind of Change» beim NFL-Spiel in Berlin. Raabs Versuch, einen grossen Gag zu landen: «In dieser Version wäre die Mauer nicht gefallen.» Daraufhin erntet er nur müde Lacher vom Live-Publikum im Studio.

Zu einem Clip der beiden Reality-Stars Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) in der Sendung «Sommerhaus der Stars», in dem Lodi seine Freundin als «Michael Jackson von Österreich» bezeichnet, fällt Raab dieser Kommentar ein: «Michael Jacksons Gesicht war deutlich besser operiert.» Auch hier reagiert das Studio-Publikum nur mit verhaltenem Lachen und dürfte bei den Zuschauern zuhause eher Fremdscham auslösen als Spass an der Sendung.

Jetzt soll Elton ihm beistehen

Dann beginnt Raab auch noch zu singen. Über TV-Kollegen Giovanni Zarella (47) und Markus Lanz (56) singt er: «Die Giovanni Zarella Show, da häng ich überm Klo» oder «Ich guck' gern Markus Lanz, der hat den grössten ...» Zu Florian Silbereisen, Boris Becker oder den YouTubern «Die Lochis» fallen ihm ebenfalls ein paar maue Gags ein. Der Witz an Raabs Gesang wirkt schnell verbraucht.

Scheinbar um der Quoten-Flaute entgegenzuwirken, holte sich Raab den beliebten Comedy-Star Elton (54) als Talkgast ins Studio. Die beiden verbindet schliesslich eine lange TV-Historie: Raab machte Elton in den 2000ern als «Showpraktikant» bei «TV total» als seinen Sidekick berühmt. Es wird jedoch schnell deutlich, dass Elton vor allem aus einem Grund in die Sendung kam: Am Samstag ist er gemeinsam mit Raab im neuen RTL-Quiz-Format «Die Unzerquizbaren» zu sehen, die bei der Gelegenheit beworben werden sollte. Danach testen die beiden noch in einem langwierigen Segment verschiedene Adventskalender. Ob das Publikum dabei genauso viel Spass hatte, wie die beiden augenscheinlich, ist unklar.

Nach dem Flop mehrerer Ausgaben von «Die Raab Show» soll es bei RTL kriseln, so «Focus». Der Frust über zu hohe Kosten bei schlechten Einschaltquoten sorge für angeheizte Stimmung. Auch TV-Kollegen wie etwa Oliver Pocher würden die «Stefan Raab Show» scharf kritisieren und öffentlich das Aus der Sendung fordern.