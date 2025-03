1/5 Foto: ARD

Darum gehts Elton verlässt ARD-Quizshow «Wer weiss denn sowas?» nach zehn Jahren

Grund für Ausstieg: mehr Zeit für Familie, Freunde und sich selbst

Silja Anders Redaktorin People

Die ARD-Quizshow «Wer weiss denn sowas?» steht vor einer Veränderung. Nach zehn Jahren verlässt Elton (53) die Show, bei der er mit seinen Kollegen Kai Pflaume (57) und Bernhard Hoëcker (54) vor der Kamera stand.

«Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen», erklärt der Moderator in einer Mitteilung der ARD. Er blicke auf eine aufregende Zeit zurück, in der er und seine beiden Kollegen «alles, was Rang und Namen hat» als Gäste begrüssen durften und bei abwechslungsreichen Fragerunden für Unterhaltung sorgten. «Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen. Und es hat einfach Spass gemacht, Teil dieser Sendung zu sein», so Elton. Doch warum hört er dann auf?

Mehr Zeit für die Familie

Der Grund für sein Aus ist privater Natur. «Ich möchte in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben», erklärt der Entertainer.

In seinem Abschiedsstatement bedankt sich Elton bei den Fans der Sendung und hebt besonders die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen hervor: «Mein besonderer Dank gilt Kai und Bernhard für die immer freundschaftliche, unverkrampfte und stets lustige Zusammenarbeit – ihr seid Kollegen, wie man sie sich wünscht.»

Die ARD würdigt Eltons Beitrag zum Erfolg der Sendung. Programmdirektorin Christine Strobl lobt seinen «Charme, Witz und Herz» und betont, dass er «Menschen zusammengebracht» habe. Um Elton gebührend zu verabschieden, plant die ARD eine Spezialausgabe von «Wer weiss denn sowas?» am 26. April um 20.15 Uhr.