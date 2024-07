1/5 Moderator Elton kann sich freuen: Nach zwei schweren Niederlagen durch RTL und ProSieben erhält er nun seine eigene RTL-Gameshow «Eltons 12».

Anfang April hiess es für Elton (53) nicht mehr «Schlag den Star», sondern «Schlag den Moderator», als er zwei bittere Niederlagen einstecken musste. Zuerst wurde sein Vertrag mit ProSieben nach 23 Jahren aufgelöst, kurz darauf verlor er Sendungen bei RTL.

Davon scheint sich der Moderator nun erholt zu haben, denn es gibt einen Lichtschimmer für ihn: Ab Herbst soll die neue RTL-Gameshow «Eltons 12» durch Stefan Raabs (57) Produktionsfirma Raab Entertainment in Planung gehen.

12 Stars kämpfen um 10'000 Euro

Wie der Name andeutet, geht es in der Sendung um zwölf Prominente, die um ein Preisgeld von 10'000 Euro kämpfen werden. Moderiert wird das Ganze von Elton, während Frank Buschmann (59) an seiner Seite als Kommentator zu Diensten steht.

RTL vermeldet, dass sechs Folgen geplant sind, mit Aufgaben auf unterschiedlichen Schwierigkeitsniveaus sowie aus verschiedenen Kompetenzbereichen. Von «filigranen Bastelarbeiten über knifflige Kopfarbeit bis hin zu atemberaubenden Sport-Competitions auf riesiger Spielfläche» soll es alles geben.

Zudem werden die zwölf Teilnehmenden nicht zufällig ausgewählt, sondern haben alle etwas gemeinsam: Es verbindet sie «etwas Spezielles», wie ein Beruf oder eine Leidenschaft. Trotz der Gemeinsamkeit handele es sich bei den Aufgaben aber nicht um Gruppenspiele, sondern um Duelle. Alle zwei Spielrunden bleiben jeweils nur die Gewinner im Wettbewerb, bis im Finale zwischen den drei Besten entschieden wird.

Starttermin noch unbekannt

Mehr ist zur Show noch nicht bekannt. So ist der Starttermin noch ungewiss, jedoch wird erwartet, dass die Show im Winter 2024/25 beginnt und jeweils am Samstagabend ausgestrahlt wird.

In einem Statement verspricht Elton aber etwas mit Gewissheit: «Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben! Nervenzerreissende Spannung, Schweiss und Schmerzen!»