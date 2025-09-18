Stefan Raab sorgt weiter für Aufsehen – und das nicht unbedingt im positiven Sinne. In der gestrigen Ausgabe seiner Show präsentierte er einen Penis-Puppenspieler und liess nackte Menschen in seinem Publikum sitzen.

Darum gehts Stefan Raab zeigt Nacktshow mit Penis-Kunststücken auf RTL

Nacktaktivisten im Publikum, Raab in mobiler Umkleidekabine

Laszlo Schneider

In der «Stefan Raab Show» vom Mittwochabend arbeitete sich der gleichnamige Entertainer (58) zur besten Sendezeit am Thema Nudismus ab. Insofern begann der Abend direkt mit einer ungewöhnlichen Szenerie: In den ersten beiden Reihen des Publikums sassen sogenannte Nacktaktivisten der deutschen «NACKTionalmannschaft».

Raab selbst erschien in einer mobilen Umkleidekabine, aus der nur sein Kopf hervorlugte. Er kündigte an: «Heute geht es nicht um Quote. Das hier ist eine Kunstaktion gegen das Penis-Patriachat. Und da muss ich natürlich auch meinen Beitrag leisten. [...] Ich finde: Manchmal muss man auch mitmachen.»

Der Höhepunkt der Sendung war eine Live-Performance des Künstlers «Puppetry of the Penis». Nach einer Instagram-Abstimmung, bei der die Zuschauer entscheiden konnten, ob die Darbietung unzensiert gezeigt werden sollte, präsentierte der Künstler vier Minuten lang verschiedene Penis-Kunststücke. Diese reichten von einer «Gewichtsuhr» bis hin zu Darstellungen des Loch Ness Monsters und verschiedener Lebensmittel.

Die Reaktionen im Publikum waren gemischt – von Gelächter bis hin zu fassungslosen Gesichtern. Raab selbst schien von der Darbietung höchst amüsiert zu sein. Zum Abschluss wurden sogar Prominente in die Show einbezogen, wenn auch nur in Form von Pappfiguren, die der Künstler in seine Darbietung integrierte.

«Pure Verzweiflung»

Im Netz ist man sich derweil grösstenteils einig: Was Raab hier bietet, geht nicht. «Das Niveau sinkt weiter. Was kommt als Nächstes?», schreibt ein User auf Instagram. Oder: «Stefan, geh lieber in Rente!» Ein dritter fasst die aktuelle Stimmung rund um Stefan Raab so zusammen: «Vor 20 Jahren hätte das geschockt. Heute ist es die pure Verzweiflung angesichts der schlechten Kritiken.»