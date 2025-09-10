Stefan Raab lanciert neue RTL-Show

Showmaster Stefan Raab kehrt mit einer neuen Sendung zu RTL zurück. «Die Stefan Raab Show» startet bereits am 16. September. «Das Sommerhaus der Stars» muss auf einen späteren Sendeplatz weichen.

Hat gut lachen: Stefan Raab kehrt auf den Bildschirm zurück. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Stefan Raab kehrt mit «Die Stefan Raab Show» zurück

Die Show ersetzt vorerst den Sendeplatz von «Das Sommerhaus der Stars»

Starttermin ist der 16. September um 20.15 Uhr auf RTL Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Kaum ist sein Format «Du gewinnst hier nicht die Million» beerdigt, kehrt Stefan Raab (58) auf die Showbühne zurück: Der deutsche Star-Moderator startet «Die Stefan Raab Show» – und zwar schon am 16. September. Dies kündigte er am Dienstagabend an.

Das neue Spektakel läuft zur besten Sendezeit bei RTL: Um 20.15 Uhr, dem gewohnten Sendeplatz der beliebten Realityshow «Das Sommerhaus der Stars».

«Liebe Grüsse ins Sonderhaus»

«Huhu, liebe Grüsse ins Sonderhaus... äh... ins Sommerhaus. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die Gute: Meine neue Show läuft jetzt Dienstag um 20.15 Uhr. Die schlechte Nachricht: Im Anschluss läuft trotzdem das Sonderhaus – das Sommerhaus der Stars. Aber ich bereite euch gut darauf vor», schreibt Raab dazu auf Instagram.

Die neue Staffel von «Das Sommerhaus der Stars» startet am selben Tag. Allerdings wird sie nun erst im Anschluss an Raabs neue Show ausgestrahlt.

Kryptische Posts sorgten für Spekulationen

Raab sorgte in den vergangenen Tagen bereits mit kryptischen Posts für Spekulationen. Vor einem Jahr hatte der frühere ProSieben-Moderator eine lange Bildschirmpause beendet und bei RTL neu angefangen.

Seine Rückkehr war im Vorfeld als das deutsche TV-Ereignis des Jahres gefeiert worden. Doch schliesslich enttäuschten die Quoten: RTL zog im Juni die Reissleine und nahm «Du gewinnst hier nicht die Million» nach wenigen Monaten aus dem Programm.



