Am Mittwoch endet das gescheiterte RTL-Format von Stefan Raab. In der letzten Sendung macht der Moderator Werbung für eine andere Show seiner Arbeitgebers – ein kläglicher Abschied.

So blamabel wird der letzte Tanz von Stefan Raab

Darum gehts Stefan Raabs Show endet nach 32 Folgen wegen schlechter Quoten

Raabs letzte Sendung bewirbt die neue RTL-Show «Bachelor»

Fynn Müller People-Redaktor

Nach nur 32 Folgen ist Schluss: Am Mittwochabend (11. Juni) um 20.15 Uhr flimmert zum letzten Mal «Du gewinnst hier nicht die Million» mit Moderator Stefan Raab (58) über die Bildschirme (bereits jetzt auf RTL+). Aufgrund zu schlechten Quoten wird das Format eingestellt.

Erwähnt wird das Show-Aus in Raabs letzter Sendung nicht. Nur einmal spricht er nebenbei von einer finalen Sendung, meint dabei aber nur die Sommerpause und keinen endgültigen Abschied. «Im September gehts hier weiter», sagt er, als ob nichts gewesen wäre. Nur: Nach der Sommerpause wirds nicht weitergehen.

Der Sender vergoldete Raabs Comeback mit 90 Millionen Produktionsbudget und band sich den «TV Total»-Erfinder für vier Jahre ans Bein. Nun ist sein erstes grosses Format in Rekordzeit gefloppt. Auch das erklärte Ziel, den Streamingdienst RTL+ aus der Bedeutungslosigkeit zu holen, ist gescheitert.

Peinlich-Abschied mit Fremdwerbung

Auch inhaltlich gibt die letzte Sendung von Raab wenig her. Der Moderator rührt zum Abschied die Werbetrommel für eine andere Show seines Arbeitgebers: Raabs finale Sendung ist ein «Bachelor»-Special. In einer Woche startet auf RTL das Datingformat und übernimmt damit den Spot am Mittwochabend um 20.15 Uhr von Raab.

Im Studio empfängt Raab die neuen deutschen «Bachelors» Felix Stein (32) und Martin Braun (35). Die beiden Junggesellen werfen mit dem Moderator einen Blick auf die 26 Kandidatinnen, die um ihre Gunst buhlen. Ausserdem schauen sie auf skurrile Momente der vergangenen «Bachelor»-Staffeln zurück.

Das «Bachelor»-Special ist nicht die erste Sonderausgabe von «Du gewinnst hier nicht die Million», die für eine RTL-Show wirbt. So lief am 30. April der «Tanz in den Mai» mit Gästen aus «Let's Dance», bei der auch der Schweizer Sänger Luca Hänni (30) zu Gast war. Überhaupt gab es zuletzt für Raab fast nur noch Sondersendungen.

Wie geht es mit Raab und RTL weiter?

2024 war Stefan Raab wieder da. Fast zehn Jahre nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit überraschte er mit einer unerwarteten Ankündigung. Der frühere «TV total»-Moderator, kehrte für einen dritten Boxkampf gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich (48) in den Ring zurück.

Im Mai verkündete RTL schliesslich das Aus für «Du gewinnst hier nicht die Million». «Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand-up und Comedy – überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend», sagte Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, zu DWDL.de.

Nach der Sommerpause soll Stefan Raab aber mit einer neuen Show zurückkehren. Ob er im Vorder- oder Hintergrund tätig sein wird, ist nicht bekannt. Gemeinsam mit dem Entertainer arbeitete RTL an einem Format. Comedy und Gameshow sollen aber auf jeden Fall getrennt werden. Ob auch diese Sendung floppen wird?