1/5 Stefan Raab dürfte das Lachen vergangen sein. Foto: Raab Entertainment / Willi Weber

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Rückkehr von TV-Legende Stefan Raab (58) ins lineare Fernsehen ist gescheitert. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, habe RTL beschlossen, Raabs Show «Du gewinnst hier nicht die Million» aus dem Programm zu nehmen. Die Quoten der Sendung sanken stetig, was den Sender nun zu Konsequenzen zwingt.

RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek erklärte gegenüber dem Branchendienst dwdl.de: «Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Game-Show, Stand-up und Comedy - überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend. Darüber hinaus hatten Hybrid-Shows es schon immer schwer.» Trotz anfänglichen Erfolgs im Streaming-Bereich konnte die Show die Erwartungen im klassischen Fernsehen nicht erfüllen.

1:45 Kein Aprilscherz: Stefan Raab postet Comeback-Video auf Instagram

RTL will irgendwie an Raab festhalten

Sofort ist aber nicht Schluss. RTL wird bis zur geplanten Sommerpause Mitte Juni an der Show festhalten, allerdings in einer «eventisierten» Form. Geplant sind Sondersendungen wie «Du gewinnst hier nicht das Konklave» und eine Live-Übertragung zum ESC aus Basel. Für den Herbst kündigt Leschek eine überarbeitete Version der Sendung an: «Wir werden ab dem Herbst am Mittwoch um 20.15 Uhr mit einer veränderten Weekly wiederkommen.»

Trotz des Rückschlags bleibt RTL optimistisch bezüglich der Zusammenarbeit mit Raab. Leschek betont: «Der Austausch macht uns weiterhin viel Spass, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden.» Die Zukunft von Stefan Raab bei RTL scheint also noch nicht endgültig besiegelt zu sein, auch wenn das Format in seiner jetzigen Form nicht fortgeführt wird.