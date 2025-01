1/4 Stefan Raab hat seine Jury für den ESC-Vorentscheid komplett. Foto: imago images/VISTAPRESS

Die Suche nach Deutschlands Vertreter oder Vertreterin beim Eurovision Song Contest 2025 übernimmt in diesem Jahr Stefan Raab (58) - aber nicht allein. Wie der Sender «RTL» meldet, steht die Hauptjury für den Vorentscheid «Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?» fest: Sängerin Yvonne Catterfeld (45) sowie Moderator Elton (53) werden den Entertainer unterstützen.

Gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren werden Raab, Catterfeld und Elton in drei Live-Sendungen bei RTL die besten Musikerinnen und Musiker für den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest auswählen. In den ersten beiden Shows messen sich jeweils zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aus denen sich je sechs oder sieben nach dem Urteil der Jury für das Halbfinale qualifizieren. Im Live-Finale im Ersten treffen schliesslich neun Kandidatinnen und Kandidaten aufeinander. Den Sieger-Act wählt in der letzten Runde das Publikum.

Schauspielerin, Sängerin und «The Voice of Germany»-Coach Yvonne Catterfeld über ihre Aufgabe: «Ich freue mich über jede Show, die Musik und im besten Sinne Livemusik als auch Qualität in den Vordergrund stellt. Es gibt so viele aussergewöhnliche Musiker und Musikerinnen, die es verdient haben, gehört zu werden.» Sie findet: «Diese Show ist eine riesige Chance für all diese vielversprechenden Talente, im idealen Fall über Deutschlands Grenzen hinaus.»

Kein Musiker, aber Elton habe langjährige ESC-Erfahrung

Moderator Elton hat bereits ESC-Erfahrung sammeln dürfen: «Ich habe schon für Deutschland die Punkte verteilt. Nun ist es natürlich eine riesige Ehre, Teil dieser hochkarätig besetzten Jury sein zu dürfen. Und falls sich jemand fragt, was mich dazu qualifiziert - ich sage mal so: Ich bin die Unbekannte in der Raab'schen ESC Erfolgsformel!» Ausserdem sei Erfolg immer auch Teamarbeit. «Denn ob Istanbul, Oslo oder Düsseldorf - ich war überall dabei. Muss nichts heissen, ich sag ja nur», sagt er.

Die Live-Shows mit Raab und Kollegen werden am 14., 15. und 22. Februar um 20:15 Uhr bei RTL gezeigt, zudem im Live-Stream auf RTL+. Das Finale überträgt am 1. März um 20:15 Uhr die ARD.

Der 69. Eurovision Song Contest findet in diesem Jahr in Basel statt, weil Sänger Nemo (25) den Sieg im Vorjahr für die Schweiz geholt hatte. Nachdem Deutschland zweimal in Folge den letzten Platz belegt hat, schaffte Popsänger Isaak (29) es 2024 mit seinem Song «Always on the Run» immerhin auf Rang 12 von 25.

Fans sind nicht happy

Im Netz kommt die Ankündigung der Jury nicht so gut an. «Kein Hate, aber was für eine musikalische Einschätzung besitzt Elton?», fragt eine Instagram-Userin.

Ein anderer Nutzer antwortet: «Eine andere kritische Stimme will die Antwort haben: "Elton ist vor allem mit Stefan Raab befreundet. Das war die entscheidende Qualifikation.»