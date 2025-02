Schweizer Musikerin Fannie will für Stefan Raab an den ESC

Auf einen Blick Schweizerin Fannie qualifiziert sich für ESC-Ausscheidung in Deutschland

Stefan Raab, Elton und Yvonne Catterfeld bilden die Jury

Bis am 28. November 2024 um Mitternacht konnten sich Musikerinnen und Musiker für «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?», der ESC-Ausscheidungssendung von Stefan Raab (58), bewerben. 3281 Anmeldungen gingen ein und wurden streng geprüft. Nun ist klar: Unter die letzten 24 Teilnehmerinnen hat es auch eine Schweizerin geschafft! In einer der drei Finalsendungen (14./15./22. Februar 2025) wird die Bernerin Fannie (42) auftreten und live um die Teilnahme am ESC in Basel singen.

Die Schweizer Musikerin, die seit einigen Jahren in Berlin lebt, muss sich vor einer hochkarätigen und knallharten Jury beweisen. Als Chef-Juror fungiert Stefan Raab persönlich, flankiert wird er von seinem ehemaligen Praktikanten Elton (53) und der Musikerin Yvonne Catterfeld (45). Übertragen wird die Vorausscheidung auf RTL und RTL+. Sollte es Fannie ins Finale schaffen, tritt sie am Samstag, 1. März 2025 um 20.15 im ARD auf.

Fannie ist nervös und dankbar

Für Fannie geht mit der Teilnahme an der Sendung ein Traum in Erfüllung. «Ich bin nervös, aber auch sehr dankbar für diese Chance», sagt sie zu Blick. Neben der Aufregung überwiege aber vor allem Dankbarkeit. Von Stefan Raab persönlich ausgewählt worden zu sein, ist für Fannie eine riesige Ehre. «Es gibt für mich nichts grösseres, als Schweizer Sängerin Deutschland in der Schweiz zu vertreten», schwärmt sie. Wie Fannie ihre Chancen sieht, kann sie nicht beantworten. Aber sie sagt voller Zuversicht: «Hoffen wir mal, es klappt!»

Dass es Fannie in die Sendung «Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?» geschafft hat, ist ein riesiger Erfolg, der mit ihrem Song «Easy» seinen Anfang nahm. Letztes Jahr stellte sie das Lied auf Tiktok online und landete innert kürzester Zeit einen viralen Hit. Das blieb auch dem deutschen Rap-Superstar Sido (44) nicht verborgen, der sich kurzerhand bei Fannie meldete. «Sido ist ein mega netter Mensch», schwärmt Fannie gegenüber Blick und ergänzt: «Was er für seinen Part geschrieben hat, übertrifft alles, was ich erwartet habe.»

Die Kollaboration mit Sido ist auch auf Youtube ein Erfolg – sie erreichte innert nur vier Monaten über 120'000 Klicks. Nun bleibt abzuwarten, ob Fannies Glückssträhne auch in «Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?» anhält. Zu wünschen wäre es ihr!