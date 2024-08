So ist der deutsche Star-Rapper Sido wirklich

So ist der deutsche Star-Rapper Sido wirklich

1/5 Die Berner Musikerin Fannie lebt in Berlin. Mit der Zusammenarbeit mit Rapper Sido, geht für sie ein «Träumli» in Erfüllung.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Die vergangenen Wochen waren für die Berner Sängerin Fannie Lüscher (40), die unter ihrem Vornamen tourt, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Sie hat gemacht, was sie davor nie tat. Auf Tiktok den deutschen Star-Rapper Sido (43) direkt angesprochen und gesagt, dass für sie ein «Träumli» in Erfüllung ginge, wenn er auf ihren neuen Song «Easy», den sie geschrieben und komponiert hat, rappen würde. Fannies Video wurde zum viralen Hit. Am Morgen des 6. August hat es die 600'000 Marke geknackt.

Sido reagierte. Und schrieb ihr am 20. Juni auf Instagram «lass ma hören». Danach folgte ein längeres Schweigen seinerseits. «Ich war traurig und verunsichert, ob er meinen Song cool findet oder nicht.» Das Gegenteil ist der Fall. Die vergangenen Wochen hätten sie einen regen Austausch miteinander gehabt. «Per Sprachnachricht und schriftlich, telefoniert haben wir nicht». Er sei genau so, wie er ihr von gemeinsamen Bekannten aus der Musikszene von Berlin, dem Wohnort der beiden, geschildert worden ist. «Sido ist ein mega netter Mensch», schwärmt Fannie und ergänzt: «Was er für seinen Part geschrieben hat, übertrifft alles, was ich erwartet habe.»

Sido lässt sich nicht unter Druck setzen

Ihr Kontakt sei «von Künstler zu Künstler. Er begegnet mir mit viel Respekt und Fokus auf die Musik, die beim ihm wie bei mir tief im Herzen verankert ist. Auf ihr Tiktok-Video habe er sie nie angesprochen. Er würde sich eh nicht von aussen unter Druck setzen lassen. Hätte er meinen Song nicht gut gefunden, hätte er es nicht gemacht.»

Das einzig Persönliche seinerseits sei, dass er sie mit «Hey Grosse» anspricht, erzählt die Künstlerin, die 1,70 Meter gross und damit 16 Zentimeter kleiner ist als Sido. «Seit gestern bin ich im Besitz seiner fertigen Aufnahme. Als ich ihm geschrieben habe, wie supertoll ich sie finde, antwortete er für mich sehr bewegend.» Er schrieb ihr «bescheiden mit ‹Schön, dass es dir gefällt›».

Die Frage nach dem Video mit dem Rapper

Fannie schätzt vor allem die Unterstützung von Sido für Musikschaffende. «Diese hat er früher selbst nie bekommen, daher macht er dies, wenn ihm ein Song gefällt. Ich kenne ein paar, denen er genauso geholfen, hat wie mir jetzt.»

Bis der Song lanciert wird, dauerte es noch ein paar Wochen. «Ich hoffe, ihn allen Ende August oder Anfang September zeigen zu können. Nun gehts ans Fertigstellen und ein Video möchte ich auch drehen.» Mit Sido? «Ich habe ihn angefragt, doch da es nicht sein Song ist, hat er gemeint, eher nicht. Vielleicht ist er spontan dann doch dabei. Vor allem bin ich einfach nur glücklich, dass es geklappt hat.»