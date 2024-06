Sie brauchte viel Mut, doch sie hats getan. Fannie Wilkens hat sich in einem Tiktok-Video, das viral geht, direkt an den Rapper Sido gewandt. Er hat reagiert.

1/10 Fannie postete das Video mit dem Aufruf an Sido auf Tiktok. Seit da geht es viral.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Der Schuss hätte glatt nach hinten losgehen können, ging er aber nicht. Die Berner Sängerin Fannie (40) versucht seit über einem Monat, mit dem deutschen Rapper Sido (43) in Kontakt zu treten. «Ich habs durch Musikkollegen versucht, die ihn kennen, sein Management angeschrieben, ihn angeschrieben, doch nichts hat genutzt», sagt sie gegenüber Blick. Dann fasste sie allen Mut zusammen und postete am Mittwoch auf Tiktok, wo ihr rund 25'000 Menschen folgen, ein Video direkt an ihn.

«Ich mache sonst nie sowas, doch ich sehe keine andere Möglichkeit», sagt sie. Sie habe einen Song geschrieben, der frech sei und anders als alles, was sie je gemacht habe. «Er schreit förmlich nach einem Rap-Part und ich könnte mir dafür niemand besseren vorstellen als Sido, der für mich einer der besten Rapper im deutschsprachigen Raum ist», sagt Fannie Wilkens, die unter ihrem Vornamen tourt und vor ihrer Hochzeit als Fannie Lüscher bekannt war.

Fannie hatte Angst vor dem Video

«Da ich gehört habe, dass du ein geiler, netter, bodenständiger Typ ist, der Newcomer unterstützt, richte ich mein Video an dich, Sido. Falls du das siehst, melde dich», fordert sie ihn heraus. Die Singer-Songwriterin, die auch für Universal Deutschland Songs schreibt und schon auf etlichen Bühnen stand, ist zwar keine wirkliche Newcomerin mehr, doch im Genre mit Rap schon, wie sie meint.

«Bevor ich das Video aufnahm, hatte ich wirklich Angst, wie darauf reagiert wird. Es hätte auch sein können, dass es kommentiert wird mit ‹Was meint die eigentlich, wer sie ist?›, doch zum grossen Glück war dies nur vereinzelt der Fall.» Die meisten Kommentare sind sehr positiv und markieren Sido. «Bitte hilf der guten Frau und zeige, was für ein toller Mensch du bist», schreibt Nicola. Rona meint: «Sido, wir möchten den Song hören.» Jensjahn2 sagt: «Sido ist ein Mann von Ehre, er meldet sich ganz sicher.»

Rapper Sido hat reagiert

Nach über 320'000 Tiktok-Aufrufen, mehr als 1300 Kommentaren und ein paar Stunden später, «hat mir Sido auf Instagram die Worte ‹Las ma hören› geschrieben». Ihr sei fast das Herz stehengeblieben. «Ich bin total aufgeregt und glücklich. Meine Welt steht Kopf. Doch nun sind wir in Kontakt», so Fannie.

Sie hofft, dass ihm ihr Song gefällt. «Vielleicht findet er ihn mega und meine Tiktok-Aktion cool, vielleicht denkt er auch, hau doch ab, du doofe Schweizer Sängerin», sagt sie augenzwinkernd. «Falls er mit mir singen würde, ginge für mich ‹es Träumli› in Erfüllung.»