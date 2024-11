Stefan Raabs TV-Comeback enttäuscht: Der Moderator erntet Kritik für fragwürdige Aussagen in seiner neuen Show. Zuschauer bemängeln veraltete Witze und unangemessene Kommentare des Kult-Moderators.

Anfangs freuten sich seine Fans über sein Comeback: Nach Jahren der Abwesenheit meldete sich Stefan Raab (58) im September im Rahmen seines dritten Boxkampfs gegen Regina Halmich (48) zurück in der Öffentlichkeit und kündigte dabei sein neues Fernsehformat «Hier gewinnst du nicht die Million» an. Doch seit dem Start der Show hat der Moderator schon einiges an Kritik einstecken müssen.

In den Kommentarspalten seiner sozialen Medien sammeln sich die negativen Reaktionen seiner Fans. Besonders seine Aussagen und Kommentare während der Show sorgen für Unmut: Raab würde weit über das Ziel hinausschiessen, die Äusserungen seien fragwürdig und übertrieben.

Scharfe Kritik für Witze und Kommentare

Vor allem Raabs Witze über den «Golden Bachelor» Franz Stärk (73) oder die Grünen-Politikerinnen Ricarda Lang (30) und Annalena Baerbock (43) kamen beim Publikum nicht gut an. Kritiker werfen ihm Altersdiskriminierung und Bodyshaming vor – Themen, die in der heutigen Zeit nicht mehr akzeptiert werden. So fragt sich ein Nutzer auf Instagram: «Kann es sein, dass Stefan früher mal lustig war, aber jetzt nur noch jämmerlich ausgelutscht ist? Ich fand den früher Bombe! Aber heute kann ich nicht mehr darüber lachen.»

Ein weiterer Kommentar kritisiert: «Er redet wie ein alter Mann. Stefan, das war keine gute Idee mit dem Comeback.» Eine Aussage, die Zustimmung findet: «Anstrengend. Kommt da noch was oder war das die angekündigte Showsensation von Raab?» Die Show sei, «nix Neues. Aufgewärmtes von gestern.»

Gehört Stefan Raab der Vergangenheit an?

Deswegen können einige die weiterhin durchgehend positiven Kommentare nicht nachvollziehen: «Sind die Kommentare hier alle gekauft oder wieso wird das so abgefeiert? Das ist doch wirklich absolut null lustig, auch nicht originell oder talentiert. Oder wollen die Leute hier echt so einen stupiden Humor?», so ein Nutzer.

Die Kritik hat zur Folge, dass Raab nicht nur seine eigenen Sprüche schwer im Magen liegen, sondern auch die Einschaltquoten seiner Show zu Wünschen übriglassen. Die Quoten spiegeln die Unzufriedenheit wider: «Hab RTL+ wieder abbestellt», schreibt ein Nutzer etwa. Während zu Beginn noch 790'000 Menschen einschalteten, waren es Ende Oktober laut «Quotenmeter» nur noch 280'000. Muss Raab seinen Humor an die heutige Zeit anpassen – oder ist er buchstäblich von gestern?