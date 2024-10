Stefan Raab und Bully Herbig machen gemeinsame Sache

Stefan Raab ist zurück im TV. Foto: Raab Entertainment / Willi Weber 1/5

Auf einen Blick Premiere für Stefan Raab und Michael Bully Herbig

Die Show heisst «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli»

Die Primetime-Liveshow wird am 21. Dezember bei RTL ausgestrahlt

Elton fungiert als Spielleiter, Frank Buschmann kommentiert

Interessierte können sich bereits für die Show bewerben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Besondere Premiere für Stefan Raab (58) und Michael Bully Herbig (56): Die Entertainment-Grössen sind im Dezember erstmals in einer gemeinsamen TV-Show zu sehen. Das steckt hinter «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli».

Spielprinzip und Moderator

Die Primetime-Liveshow wird am 21. Dezember bei RTL zu sehen sein. Das gab der Sender an diesem Donnerstag (24. Oktober) bekannt. In der von Raab Entertainment produzierten Sendung werden Stefan Raab und «LOL»-Gastgeber Michael Bully Herbig im Duo antreten. Gegner wird ein Kandidat oder eine Kandidatin sein, der oder die sich am Anfang der Show gegen drei Konkurrenten durchgesetzt hat. «Handwerker, Ärzte, Studenten, Lehrer oder Juristen»: Laut Ankündigung hat jeder die Chance, gegen die beiden Promis anzutreten. Interessierte können sich bereits für die in den EMG Studios Hürth stattfindenden Show bewerben.

Wie in vielen anderen Raab-Formaten auch wird Elton (53) als Spielleiter in der Show fungieren. Den Wettstreit kommentieren wird traditionsgemäss Frank Buschmann (59).

«Die beiden verbindet nicht nur Perfektionismus und die Liebe zum Detail für ihre Inhalte, sondern auch unbändige Spielfreude», sagt Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, in einem Statement über Stefan Raab und Michael Bully Herbig. «Wir sind stolz darauf, dass dieses absolute Dreamteam jetzt gemeinsame Sache bei RTL macht.»

Raab und Herbig, die lange Jahre ihre Sendungen «TV Total» sowie «Bullyparade» präsentierten, kennen sich seit ihren TV-Anfängen. Für Herbigs Film «(T)Raumschiff Surprise - Periode 1» arbeiteten sie für den Song «Space Taxi» zusammen. Dass eine gemeinsame TV-Zusammenarbeit zustandekommen könnte, deutete sich Anfang September dieses Jahres an: Vor seinem Boxkampf Mitte September postete Stefan Raab ein Video mit Bully. Der entpuppte sich im lustigen Clip als Dr. Lamborghini mit künstlichen weissen Zähnen, der Raab im Fatsuit vor seinem Fight gegen Regina Halmich (47) in seiner Schönheitsklinik begrüsste.