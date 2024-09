Raab vs. Halmich: Alles zum TV-Comeback des Jahres

45 Minuten Einmarsch

Weiter berichtet die «Bild», dass Stefan Raabs Einzug in die Arena satte 45 Minuten dauern und erst um 22 Uhr stattfinden soll. Wir alle brauchemn heute also einiges an Durchhaltevermögen, Snacks, Drinks und Kaffee, um den Abend zu überstehen. Da RTL sich die Übertragung sehr, sehr viel hat kosten lassen, allein Raabs Firma soll 90 Millionen Euro erhalten haben, können wir mit vielen Werbepausen rechnen. Für WC-Breaks für Sextanerblasen ist also gesorgt.