Stefan Raab macht sich über Francine Jordi lustig

1/7 Stefan Raabs Comeback auf RTL ist gescheitert. Foto: Getty Images

Darum gehts Stefan Raab verabschiedet sich endgültig von seiner Comeback-TV-Show auf RTL

Francine Jordi wird in der letzten Sendung durch den Kakao gezogen

Der Schlagerstar nimmt es mit Humor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Er verzog keine Miene und tat, als wäre es eine ganz normale Sendung. Doch was Stefan Raab (58) am Mittwochabend (11. Juni 2025) auf RTL präsentierte, war der endgültige Abschied von seiner Comeback-TV-Show «Du gewinnst hier nicht die Million». RTL setzte die Sendung nach nur 32 Folgen wegen schlechten Qutoen ab. Raab sagt zwar, dass es nach der Sommerpause weitergehe – doch das ist mehr Wunsch als Realität. Die Sendung wird laut RTL definitiv nicht weitergeführt.

Raabs letzte Sendung war so, wie man es erwarten konnte. Mittel lustig und nach demselben Prinzip immer: Es wurden Menschen durch den Kakao gezogen. Konkret: Der Schweizer Schlagerstar Francine Jordi (47) mit ihrem Auftritt an der «Starnacht am Neusiedlersee» auf ORF. Schon bei der Anmoderation bekundete Stefan Raab deutliche Mühe – vor allem bei der Aussprache des Namens unserer Schlager-Königin. «Franzin Schordi», nannte er sie und bezeichnete ihren neuen Song «Ladies Night» hämisch als «Mega-Hit». Kern des Raab-Jokes war aber, dass die Frauen im Publikum offenbar nicht «total Bock hatten, von Franzin Schordi angesungen zu werden», wie Raab sagt.

«Verschreckte Reaktionen wie beim Besuch der Zeugen Jehovas»

Was Stefan Raab so lustig findet, zeigt er in einem Einspieler. Man sieht man Francine Jordi singend durchs Publikum tanzen, dabei nähert sie sich einigen Frauen, die überrascht auf den Körperkontakt mit dem Schweizer Star reagieren. Besonders die letzte Umarmung scheint eine Dame im Publikum zu erschrecken, was an ihren weit aufgerissenen Augen zu sehen ist. Raab findet: «So guckt man eigentlich nur, wenn die Zeugen Jehovas an der Haustüre klingeln.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Francine Jordi nimmt es mit Humor und postet den Ausschnitt gleich selber auf ihrem Instagram-Profil. «So, dann hab ich's doch noch in seine letzte Sendung geschafft», schreibt sie dazu. Ihre Fans sprechen ihr derweil Mut zu und trösten den Schlagerstar. «Nimms mit Humor», lautet eine der Wortmeldungen. Und genau das wird Francine Jordi wohl auch tun.