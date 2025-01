1/11 Francine Jordi wurde von der «Glückspost» zur «schönsten Schweizerin aller Zeiten» gekürt. Foto: Linda Käsbohrer

Auf einen Blick Francine Jordi von der «Glückspost» zur schönsten Schweizerin aller Zeiten gekürt

Innere Werte und Charisma zählen neben äusserer Schönheit

Roger Federer belegt Platz 1 bei den Männern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Grosse Ehre für Francine Jordi (47)! Die Schweizer Schlagersängerin wurde von der Redaktion der «Glückspost» zur schönsten Schweizerin aller Zeiten gekürt. Seit 25 Jahren publiziert das Magazin jährlich eine Liste der schönsten Schweizerinnen und Schweizer, eine Auswertung dieser Rankings zeigte nun, dass sich Francine Jordi am konsequentesten gut platzierte.

«Das ist eine riesige Ehre und freut mich sehr!», sagt die Musikerin zu Blick. «Es ist besonders toll, weil es in der Liste nicht nur um die äussere Schönheit eines Menschen geht, sondern auch um das Innere – darum, welche Projekte man im Leben realisiert hat und welche Botschaft man in der Welt verbreitet. Es ist wirklich schön, in einer Reihe mit vielen weiteren, wunderbaren Frauen zu stehen.»

Im «Glückspost»-Ranking gehts nicht nur ums Äussere

Tatsächlich betont die Redaktion der «Glückspost» immer wieder, dass es in ihrem Ranking nicht nur um die Optik gehe. «Bei uns zählen auch die inneren Werte, Charaktereigenschaften, ihre berufliche Leistung und ihr Charisma», erklärte Chefredaktor Dominik Hug (54) bei der Veröffentlichung der Liste der schönsten Schweizerinnen und Schweizer des Jahres 2024.

«Ihr Feuer für die Bühne lodert ungebrochen», lobt die «Glückspost» Francine Jordi in der aktuellen Ausgabe. Seit ihrem Sieg beim Grand Prix der Volksmusik im Jahr 1998 und ihrer Teilnahme am Eurovision Song Contest 2002 hält sich die Bernerin mit ihren eingängigen Melodien im Musikgeschäft. Sie war zudem als Moderatorin im Fernsehen und als Papagena in Mozarts «Zauberflöte» zu sehen. Sie musste aber auch mit Schicksalsschlägen umgehen, so 2017 mit ihrer Brustkrebserkrankung.

1:22 GlücksPost-Ranking: Das sind die Schönsten aller Zeiten

Positives Denken als Schönheitsgeheimnis

Während dieser Zeit half ihr ihr Mantra, das sie auch als ihr Schönheitsgeheimnis bezeichnet. «Positives Denken. Egal ob die Zeit gerade noch so dunkel ist, es gibt immer eine gute Seite. Dieses Motto zieht sich durch mein Leben wie ein roter Faden», so Jordi. Auch der Glaube an sich selber sei wichtig: «Ich habe in den letzten 25 Jahren immer versucht, meinen Weg mit viel Authentizität und Leichtigkeit zu gehen. Mir war stets wichtig, dass ich meinem Herz treu bleibe.»

Im «Glückspost»-Ranking der Männer landete Tennis-Legende Roger Federer (43) auf dem ersten Rang, hinter Francine Jordi platzierten sich die gerade eben zu ESC-Moderatorinnen gekürten Sandra Studer (55) und Michelle Hunziker (47) auf dem zweiten und dritten Platz.

Die Liste der Frauen erfüllt Francine Jordi mit Stolz. «Wir wurden beispielsweise mit Miss-Wahlen lange geprägt vom Konkurrenzkampf untereinander. Aber ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und ins Miteinander kommen, statt dass jede für sich schaut», meint Jordi. «Das Ergebnis zeigt, wie viel wir Frauen geleistet haben und wie viel Positives wir in die Welt bringen. Das sollten wir feiern.»

Exklusiv in der Glückspost: die 100 Schönsten aller Zeiten Die 100 Schönsten aller Zeiten – alle Namen, alle Bilder, alle Fakten. Jetzt in der aktuellen Ausgabe der Glückspost am Kiosk oder hier das Heft abonnieren. Die 100 Schönsten aller Zeiten – alle Namen, alle Bilder, alle Fakten. Jetzt in der aktuellen Ausgabe der Glückspost am Kiosk oder hier das Heft abonnieren. Mehr