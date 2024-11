Francine Jordi und Michael von der Heide veröffentlichen am Freitag ihre Weihnachtsalben. Für die Schlagersängerin markiert dieser Release einen Schlusspunkt. Es ist die letzte LP, die die Schlagersängerin auf den Markt bringen wird, sagt sie zu Blick.

Das Album von der Heides enthält den Klassiker «Last Christmas» auf Französisch

Michael von der Heide (53) und Francine Jordi (47) eröffnen die Weihnachtszeit! Die Schweizer Musikschaffenden veröffentlichen heute ihre Weihnachtsalben. Für die Schlagersängerin markiert das Werk auch das Ende einer Ära: Nach «Ein Stückchen Weihnacht – Mein Geschenk für Dich» wird sie keine CD mehr veröffentlichen. «Das wird mein letztes Album. Danach kommt keines mehr», sagt sie zu Blick.

Grund dafür: «Die CD ist aus der Mode gekommen. Wirtschaftlich lohnt sich ein Album nicht mehr. Kaum jemand hat noch einen CD-Player zu Hause oder im Auto. Und auch die CD-Abteilung in Geschäften ist ein Auslaufmodell.» Die aktuelle Musikwelt mit den Streaming-Plattformen habe alles geändert: Statt auf LPs wolle sie nun auf Singleveröffentlichungen setzen, so Jordi. «Ich finde diese Entwicklung zwar schade, aber heute ist alles schnelllebiger. Ich glaube nicht, dass Lieder mit langen Intros wie ‹Bohemian Rhapsody› oder ‹Purple Rain› heute eine Chance auf dem Markt hätten. Man muss in den ersten 15 Sekunden überzeugen und kommerziell sein», sagt sie.

Jordi ist ein Weihnachtsjunkie

Meckern will sie allerdings nicht, sondern die besinnliche Zeit feiern. «Ich bin ein totaler Weihnachtsjunkie», sagt Jordi. Deshalb sei es für sie auch kein Problem gewesen, im Hochsommer besinnliche Klänge wie «Stille Nacht» oder «Adeste Fideles» und eigene Songs wie «Dieses Stückchen Weihnacht» aufzunehmen. «Ich kam durch die Worte der Lieder ziemlich schnell in Stimmung. Draussen an der Hitze war dann die besinnliche Stimmung schnell weg.»

Ähnlich war es für Michael von der Heide. Der Schweizer Chansonnier hat sein Album «Noël Noël» während der warmen Jahreszeit aufgenommen. «Aber das ist kein Problem. Mein Lieblingsweihnachtsalbum der schwedischen Sängerin Carola höre ich auch im Sommer», sagt er. «Ich verstehe ihre schwedischen Texte ja nicht. Und die Lieder gefallen mir das ganze Jahr.»

Viele Musikschaffende veröffentlichen Weihnachtsalben

Für ihn sei das Erschaffen des Weihnachtsalbums ein logischer Schritt, grosse Acts wie Elvis (1935–1977), Mariah Carey (55) und Céline Dion (56) machten es vor. «Ich spielte schon über Jahre mit dem Gedanken, jetzt habe ich das Projekt endlich in Angriff genommen. Mariah Carey muss sich jetzt also in Acht nehmen!», meint von der Heide mit einem Lachen. Ob auch er mit seinem Weihnachtswerk sein letztes Album veröffentlicht? Das will von der Heide nicht festlegen.

Auf seinem Repertoire steht nebst eigenen neuen Titeln unter anderem der Wham-Klassiker «Last Christmas», der dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum feiert. «Aber auf Französisch», hält von der Heide fest. Genau wie Jordi wird von der Heide mehrere Weihnachtskonzerte geben.

Dass sie beide am 8. November ihr Weihnachtsalbum, vor der Eröffnung der Weihnachtsmärkte, herausbringen, finden weder Michael von der Heide noch Jordi zu früh. «In der Migros gibts ja auch schon Ende Oktober Guetzli und Schmuck», meint Francine Jordi. «Ich bin also jetzt schon in Stimmung. Und mit dem Album jetzt erst recht.»