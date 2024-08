Erstmals gibt es beim «Donnschtig-Jass» eine «Zuegab» genannte Live-Sondersendung. Darin wird heute Abend in Näfels GL die beste Jass-Gemeinde 2024 erkoren. Prominente Show-Gäste sind unter anderen Ursus und Nadeschkin, Francine Jordi, Loco Escrito oder Luca Hänni.

1/8 Einer der emotionalen Höhepunkte des diesjährigen «Donnschtig-Jass»-Sommers: George Schwab sang mit seinen «Friends» bei der Show in Sutz-Lattrigen BE in seiner engeren Heimat die inoffizielle Seeland-Hymne «Hie bini deheim», mit der er 2003 den Durchbruch geschafft hatte.

Jean-Claude Galli Redaktor People

Nach Stationen in Seengen AG, Scuol GR, Sutz-Lattrigen BE, Sarnen OW und Tafers FR fand vorgestern im Glarnerland die letzte «Donnschtig-Jass»-Ausgabe dieses Jahres statt. Und die provisorischen Zuschauerzahlen liegen nun vor. Demnach verfolgten durchschnittlich 420'000 Zuschauende die sechs Live-Sendungen – bei einem Marktanteil von 41,5 Prozent. Letztes Jahr waren es mit durchschnittlich 468'000 Zuschauenden und einem Marktanteil von 45,8 Prozent zwar leicht mehr. Doch ein markanter Rückgang lässt sich vor allem am 8. August feststellen, als der «Donnschtig-Jass» mit der ausserordentlichen Olympia-Leichathletikübertragung starke Konkurrenz hatte. Dies zog auch den Enddurchschnitt etwas nach unten.

Unter dem Strich sind die Zahlen aber ähnlich stark wie im Jubiläumssommer 2023. «Dieses Wir-Gefühl auf dem Platz überträgt sich auf die Zuschauer zu Hause, die denken, da wären sie am liebsten auch dabei und würden etwas verpassen, wenn sie nicht einschalten. Die Sendung vermittelt klassische Schweizer Sommerferien-Stimmung», begründete Marco Krämer (43), Leiter Quiz- und Spielshows bei SRF, während der Show in Sutz-Lattrigen BE gegenüber Blick die seit Jahren anhaltend guten Quotenzahlen.

Beste Jass-Gemeinde des Jahres wird gekürt

Entsprechend macht es durchaus Sinn, dass sich SRF dieses Jahr erstmals an ein «Donnschtig-Jass»-Special abseits des angestammten Sendeplatzes wagt, obschon gerade die August-Samstagabende punkto Publikumszuspruch als nicht ganz einfach gelten. Die «Zuegab» genannte Sondersendung findet heute Abend auf dem Dorfplatz Näfels GL statt und läuft ab 20.10 Uhr auf SRF 1. Gekürt wird dabei die beste Jass-Gemeinde 2024. Es handelt sich nicht um eine Aufzeichnung, sondern um eine zusätzliche Live-Show mit dem bewährten «Donnschtig-Jass»-Präsentationstrio Rainer Maria Salzgeber (wurde diesen Donnerstag 55), Stefan Büsser (39) und Sonia Kälin (39).

Die Liste der Showacts ist noch namhafter als gewöhnlich. Mit dabei sind – als «Donnschtig-Jass»-Premiere – das Comedyduo Ursus (54) und Nadeschkin (55), Francine Jordi (47), Loco Escrito (34) mit Stress (47), Luca Hänni (29) und Vincent Gross (27).

Die treue Fangemeinde der Sendung wird ziemlich sicher auch an einem Samstag einschalten, zumal für weite Teile des Landes Gewitter und ein anschliessender Temperaturrückgang prognostiziert sind. Für einen Live-Besuch in Näfels ist kein Ticket nötig. Interessierte finden sich einfach am Nachmittag auf dem Dorfplatz ein. Ab 13 Uhr finden die ersten Proben statt und die Festwirtschaft ist in Betrieb.