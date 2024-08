1/8 Sue Schell hat mit der Jodlertruppe Sängerfreunde den Peter, Sue & Marc-Hit «Io senza te» neu aufgenommen. Zum gemeinsamen TV-Auftritt im «Donnschtig-Jass» kommts nun nicht.

Sie hält sich vorwiegend aus dem Rampenlicht zurück, nun wäre es fast zu einem seltenen Auftritt von ihr gekommen: Gemeinsam mit der Appenzeller Jodelformation Sängerfreunde sollte Sue Schell (74) am Donnerstagabend im «Donnschtig-Jass» auftreten und dort «Io senza te», den Hit des legendären Schweizer Trios Peter, Sue & Marc, zum Besten geben. Daraus wird aber nichts.

Obwohl die Sängerfreunde den Titel mit Nicolas Senn (34) am Hackbrett und der Sängerin Sue Schell für ihr im März erschienenes Album «Das Beste» neu aufgenommen haben, musste die Sängerin ihren Auftritt absagen. Hansjürg Freund von den Sängerfreunden sagt gegenüber Blick: «Sue Schell musste leider aus gesundheitlichen Gründen vom Auftritt absehen.» Die genauen Umstände kenne er nicht, Sue Schell liess eine Anfrage unbeantwortet.

Sandra Studer als «würdiger Ersatz»

Der Auftritt wird aber nicht abgesagt. Die Sängerfreunde und Nicolas Senn treten neu mit der Moderatorin und Sängerin Sandra Studer (55) auf. «Sie war unsere Favoritin und ein würdiger Ersatz», meint Hansjürg Freund. «Sie spricht Italienisch und hat eine wunderbare Stimme und vereint alles, was wir für den Auftritt brauchen.» Die Suche nach dem Ersatz sei mit dem Einverständnis von Sue Schell passiert «und glückte unkompliziert und schnell. Uns ist es wichtig, dass wir den produzierten Titel in ehrenvoller Vertretung von Sue präsentieren können».

«Io senza te» gehört zu den grössten Hits von Peter, Sue & Marc. Mit dem Titel nahm das Trio 1981 am Eurovision Song Contest in Dublin (Irland) teil. Es war die vierte Teilnahme der Gruppe am grössten Musikwettbewerb der Welt. Sandra Studer nahm 1991 selbst am ESC teil und war mehrere Jahre als Kommentatorin des Events im Einsatz.

Ehre für Sandra Studer

Studer musste nicht lange überlegen, als die Anfrage für den Ersatz-Einsatz kam. «Ich mochte ‹Io senza te› schon immer sehr gerne, und Peter, Sue & Marc waren in meiner Kindheit ESC-Ikonen!», sagt sie. «Es war alles ziemlich knapp, da ich erst gerade aus den Ferien zurückgekommen bin und ich die Sängerfreunde noch nicht kannte. Aber es wird kein Blind Date beim Donnschtig-Jass», so Studer weiter. Am letzten Montag fanden die Aufnahmen im Tonstudio statt.

Die neue Version mit Studer sei gelungen, verspricht Hansjürg Freund. «Der Titel behält seinen wunderschönen Charakter», sagt er. Für Studer ist es «eine Ehre», die Strophen von Sue Schell übernehmen zu dürfen. Studer: «Ich wünsche ihr von Herzen viel Kraft und alles Gute.»

Der «Donnschtig-Jass» mit dem Auftritt der Sängerfreunde, Nicolas Senn und Sandra Studer läuft heute Donnerstag um 20.05 Uhr auf SRF 1.

