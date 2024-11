1/19 Sängerin Francine Jordi ist eine der vielen Schweizer Prominenten, die sich über den ersten Schnee freuen. Foto: Instagram

Auf einen Blick Schweiz unter Schneedecke: Wintereinbruch bringt Freude und Verkehrschaos

Prominente teilen Wintererlebnisse: Schlittenfahrten, Schneemann-Challenge und Stau

Berit-Silja Gründlers Redaktorin People

Die Schweiz liegt unter einer weissen Decke, und die Weihnachtszeit kann nun so richtig beginnen. Am Donnerstagabend schneite es in weiten Teilen der Schweiz. Im Flachland gab es sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee.

Herr und Frau Schweizer mussten auf dem Heimweg von und auf dem Weg zur Arbeit viel Zeit einplanen, was natürlich mühsam ist. Auf der anderen Seite genossen viele Spaziergänge, Schneeballschlachten und erste Schlittelfahrten, umgeben von der weissen Zuckerwatten-Decke auf Häuserdächern, Wiesen und Bäumen.

Trauffer braucht fünf Stunden vom Berner Oberland nach Zürich

So auch Sängerin Linda Fäh (37), die mit Söhnchen Lio (2) eine erste Tour auf dem Schlitten unternahm, oder Jodlerin Melanie Oesch (36), die mit ihrem Sohn Robin (4) eine neue Challenge ins Leben gerufen hat: «Dem Schneemann die Rüebli-Nase abbeissen.»

Weniger Spass hatte Alpentainer Trauffer (45), der auf der A2 bei Luzern vom Berner Oberland kommend auf dem Weg nach Zürich über drei Stunden im Stau stand. Auf Instagram regt sich der Musiker zunächst auf: «Es gibt immer wieder den einen Idioten, der mit Sommerpneus unterwegs ist.» Dann nimmt er es mit Galgenhumor: «Das dauert jetzt schon verdammte drei Stunden. Aber hey, man weiss nie, ob es jetzt noch weitere drei Stunden geht.» Am Ende war Trauffer fünf Stunden unterwegs für eine Strecke, die im Normalfall rund 90 Minuten dauert.

