1/4 Stellenweise wurden in der Schweiz bisherige Schneerekorde für den November geknackt. Foto: Meteo News

Auf einen Blick Weisses Erwachen in der Schweiz. Stellenweise fast 30 Zentimeter Neuschnee

Am Wochenende milderes Wetter mit Sonne, in der Westschweiz frühlingshafte Temperaturen erwartet

In Genf werden am Sonntag bis zu 13 Grad erreicht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Sandra Meier Journalistin News

Weisses Erwachen am Freitagmorgen in der Schweiz. Stellenweise wurden im Flachland fast 30 Zentimeter Neuschnee gemessen. An der Messstation Binningen BL konnten die Schneemengen den bisherigen Rekord von 1952 von 14 Zentimetern im November knacken. Um 2 Uhr nachts wurden unglaubliche 27 Zentimeter registriert! Auch andernorts setzten die Flocken fleissig an. An der Messstation Zürich-Kloten etwa wurde mit 17 Zentimetern der bisherige November-Rekord zumindest egalisiert, wie Geraldine Zollinger von Meteo News zu Blick sagt. «Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es sich beim gestrigen Schneefall gebietsweise um einen November-Jahrhundertschneefall handelte.»

Mittlerweile habe sich die Wetterlage beruhigt, «aber ganz erledigt ist das Thema noch nicht», sagt Zollinger weiter. Heisst: Am Nachmittag, insbesondere entlang der Alpen, gebe es noch einige Schneeschauer. Die Höchsttemperaturen pendeln sich um den Gefrierpunkt ein. Doch wer sich an der weissen Pracht erfreut, sollte sie noch ausgiebig geniessen. Spätestens am Sonntag steht wieder milderes Wetter an. «Es wird trocken und recht sonnig», so Meteorologin Zollinger. Vor allem in der Westschweiz bringt der Südwestwind frühlingshafte Temperaturen. «Beispielsweise in Genf wird es am Sonntag bis zu 13 Grad.»

In der Region Zürich wirds sechs Grad

Im Flachland in der Deutschweiz steigen die Temperaturen nicht ganz so stark an. Zollinger zu Blick: «Hier kommt der Südwestwind nicht richtig hin, die Temperaturen bleiben bei uns im einstelligen Bereich.» Für das zentrale Mittelland und die Region Zürich rechnet sie mit fünf bis sechs Grad. Selbst in der Höhe soll es mild werden, die Nullgradgrenze steigt auf 3000 Meter an. «Damit geht es dem Schnee so langsam wieder an den Kragen, allerdings kann er infolge der grossen Menge doch noch ein paar Tage überdauern.»

Weitere Schneefälle stehen in den kommenden Tagen nicht an. Gemäss Meteo News dürfte auch der Montag freundlich werden, bevor wieder Wolken aufziehen. Diese bringen in der Nacht auf Dienstag aber voraussichtlich keinen Schnee bis in tiefe Lagen – sondern Regen.