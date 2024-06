14.06.2024, 19:35 Uhr

Erste Hitzetage des Jahres im Anmarsch

Während der Samstag mit Regengüssen und vereinzelten Gewitter noch zum Drinnenbleiben und EM-Gucken einlädt, kriegen wir am Sonntag einen Vorgeschmack auf die erste Hälfte der kommenden Wochen. Der zweite Wochenendtag zeigt sich bis auf einige Schauer in den Bergen in der gesamten Schweiz freundlich und trocken.

Ab Montag wirds endlich heiss. (Credits: MeteoNews)

Dank eines Schwalls warmer Luft, der zu Beginn der nächsten Woche von Südwesten her auf die Schweiz trifft und auch etwas Saharastaub mitbringen dürfte, wird es endlich mal richtig warm. Am Montag kann mit bis zu 27 Grad gerechnet werden, am Dienstag kratzen wir dann bereits an der 30-Grad-Grenze. Wie MeteoNews in einem Blogeintrag schreibt, dürften die ersten Hitzetage des Jahres bis Donnerstag anhalten. Da die warmen Luftmassen aber labil geschichtet sind, muss speziell in den Alpen und im Jura mit Gewitter gerechnet werden. Das Flachland ist davon nur vereinzelt betroffen.