Denis Molnar Journalist

Wer am Dienstag draussen unterwegs war, dem wird es nicht entgangen sein: Die Bise blies uns bei sonnigem Wetter ganz schön heftig ins Gesicht. Hätte man einen Schirm aufgespannt, hätte man wohl Mary Poppins Konkurrenz machen können. Nicht befestigte Werbetafeln kippten, Aschenbecher machten sich selbständig und am Flughafen Kloten mussten die Piloten ihr Können unter Beweis stellen.

Wie ein Flughafensprecher gegenüber BRK News bestätigte, mussten bis 15 Uhr bereits vier Flugzeuge durchstarten – allein zwischen 17.43 Uhr und 18.43 Uhr kamen weitere vier Durchstartmanöver hinzu. Ein Flugzeug wurde aufgrund der schwierigen Bedingungen sogar nach Stuttgart umgeleitet. Die übrigen Maschinen kreisten über dem Raum Kreuzlingen und versuchten den Anflug auf Zürich erneut.

Letzter starker Bisensturm vor zwei Jahren

Die am 1. April gemessenen 83,2 km/h sind alles andere als alltäglich, wie Meteoschweiz schreibt. Es ist seit 1981 der zweithöchste in Zürich-Kloten registrierte Wert. In der Westschweiz gab es am Dienstag sogar Spitzen von knapp 100 km/h. «Das ist schon aussergewöhnlich», sagt Timo Leutenegger von Meteo News.

«Der letzte wirklich starke Bisensturm vom 26. Februar 2023 liegt bereits etwas mehr als zwei Jahre zurück», heisst es im Blog-Beitrag des Bundes weiter. Auch damals blies es in der Westschweiz mit rund 100 km/h am stärksten.

Bise verstärkt Verdunstung

«Die Bise ist bis am Samstag kein Thema (nur schwach), am Sonntag nimmt sie dann aber wieder deutlich zu», führt Leutenegger aus. Vorab die Intensität genau zu eruieren, sei jedoch schwierig. «Aus heutiger Sicht werden es um die 50 bis 60 km/h.»

Ein Effekt, den die Bise mit sich bringt, ist eine erhöhte Verdunstung. «Ohne Niederschläge zeigen die Pegeltrends weiter nach unten», erklärt MeteoNews weiter. Und Regen ist weit und breit nicht in Sicht. Dieser lasse «noch länger auf sich warten».

