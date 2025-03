Laut Muotathaler Wetterschmöcker wirds an Ostern sehr ungemütlich. Diese Woche hingegen können wir uns noch über Frühlingswetter freuen. Nach einem kühlen Start am Montag klettern die Temperaturen in der zweiten Wochenhälfte auf bis zu 20 Grad.

1/6 Die Woche startet am Montag noch etwas kühl und bewölkt. Foto: Meteo News

Darum gehts Frühlingswetter erwartet: milde Temperaturen und viel Sonnenschein ab Wochenmitte

Starke Bise zu Wochenbeginn, ab Mittwoch steigen Temperaturen auf bis zu 20 Grad

Das gute Wetter sorgt für vermehrten Pollenflug – für mindestens 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung heisst es damit Heuschnupfen-Alarm

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Osterhase hat laut Muotathaler Wetterschmöcker Roman «Jöri» Ulrich (53) dieses Jahr nicht viel zu lachen. Das Wetter an den Feiertagen wird laut dem Hobbymeteorologen bescheiden. Dafür bringt uns die Sonne zumindest diese Woche noch zum Strahlen – trotz kleinem Haken. Besonders die zweite Wochenhälfte schenkt uns milde bis warme Temperaturen und viel Sonnenschein.

«In dieser Woche bestimmt grundsätzlich ein Hoch das Wetter. Zu Wochenbeginn im Westen wird allerdings eine starke Bise zum Thema», sagt Roger Perret von Meteo News zu Blick. Das kriegen wir vor allem am Dienstag zu spüren: «Mit Böen von 60 bis 70 km/h wird die Bise sehr unangenehm. Es ist zwar teilweise recht sonnig, doch sehr windig.»

Die Temperaturen werden wieder frühlingshaft

Die Temperaturen bleiben auch am Dienstag noch verhalten bei 11 bis 13 Grad Celsius. «Beim Start in den April liegen wir etwas unter der Durchschnittstemperatur für Anfang April», verdeutlicht der Meteorologe. Den Süden erwarten diese Woche viel Sonne und Temperaturen um die 20 Grad, nur am Mittwoch kann es auch hier auf bis zu 15 Grad absinken.

Ab der Wochenmitte klettern die Temperaturen wieder nach oben. Die Bise nimmt ab, es werde daher auch nicht mehr so windig, erklärt Roger Perret. Bis Freitag steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad.

Wir dürfen uns in dieser Woche somit auf viel Sonne und milde Temperaturen freuen. «Am Sonntag wurde auch bereits ein neuer Temperaturrekord für 2025 erreicht. 23 Grad gab es in Lugano», so der Meteorologe. Am Wochenende komme jedoch leider eine Abkühlung, während die Bise auffrische.

Wetter steigert auch Pollenflug

Die Kehrseite des schönen Frühlingswetters: «Für Pollenallergiker wird es eine harte Woche. Die Esche belastet uns bereits aktuell teilweise stark. Die Birkenblüte hat vor allem im Süden schon begonnen und wird durch die höheren Temperaturen ab der zweiten Wochenhälfte auch im Norden in tiefen Lagen rasch ansteigen.»

Unter den Baumarten sorge die Birke für die meisten Probleme: «Mindestens 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung reagieren allergisch auf die Birkenpollen.»