Bestes Pistenwetter in den Bergen – mit einer Ausnahme

Skifahrer am Montag in Wengen BE. Foto: keystone-sda.ch

In dieser Woche lacht die Sonne in den Bergen. Schon ab rund 1000 bis 1300 Metern gibt es von Donnerstag bis Sonntag viel Sonnenschein, schreibt Meteo News. Das gilt auch für die Skiwettbewerbe in Wengen BE. Mit Blick auf das Wochenende wird es milder, die Nullgradgrenze dürfte bei 2500 bis 2800 Metern liegen.

Vorher, am Dienstag muss gebietsweise mit Hochnebel gerechnet werden, der sich im Laufe des Tages aber auflöst. Am Mittwoch ziehen kurzzeitig Wolken auf, in den Hochalpen bleibt es allerdings sonnig. Dann stellen sich höchstens noch einige Schleierwolken der Sonne in den Weg.