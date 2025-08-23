DE
FR
Abonnieren
So tönt Stefan Raabs Song über Friedrich Merz
0:43
«Rambo Zambo»:So tönt Stefan Raabs Song über Friedrich Merz

Seine letzte Sendung war ein Flop
RTL schenkt Stefan Raab eine neue Show – mit Elton

Stefan Raab und Elton kehren mit einer neuen Quiz-Show zu RTL zurück. Das Kult-Duo plant laut «Bild»-Informationen eine Primetime-Sendung für den Spätherbst, in der sie gegen verschiedene Kandidaten antreten werden.
Publiziert: 17:25 Uhr
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Stefan Raab soll bald ein weitere TV-Comeback feiern.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Stefan Raab und Elton planen Comeback in neuer RTL-Quiz-Show
  • Sendung soll an erfolgreiche Zusammenarbeit bei «TV total» anknüpfen
  • Raab und Elton arbeiten seit fast 24 Jahren zusammen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Die Rückkehr eines legendären TV-Duos steht bevor. Stefan Raab (58) und Elton (54), bekannt aus ihrer Zeit bei «TV total», planen ein Comeback in einer neuen Quiz-Show auf RTL. Das berichtet «Bild».

Mehr zu Stefan Raab
Raab trällert Titelmelodie von «Heidi» ins Megafon
1:33
Mittlerweile in Basel
Raab trällert Titelmelodie von «Heidi» ins Megafon
So blamabel wird der letzte Tanz von Stefan Raab
RTL zieht Reissleine
So blamabel wird der letzte Tanz von Stefan Raab
Der neue Raab sieht aber gut aus!
Komikerin Enissa Amani startet durch
Der neue Raab sieht aber gut aus!

Laut der Zeitung soll die neue Sendung voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres zur Primetime ausgestrahlt werden. Das Format verspricht, an die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Entertainer anzuknüpfen, die vor fast 24 Jahren begann.

Elton, bürgerlich Alexander Duszat, wurde 2001 von Raab als «Show-Praktikant» für «TV total» entdeckt. Seitdem hat er sich zu einem der gefragtesten Moderatoren Deutschlands entwickelt. Die neue Show könnte an die «guten alten Zeiten» erinnern, als das Duo mit lustigen Experimenten und originellen Showeinlagen das Publikum begeisterte.

Bekanntgabe wohl heute im Live-TV

Das Konzept der geplanten Sendung sehe laut «Bild» vor, dass Raab und Elton gegen verschiedene Kandidaten antreten. RTL hat sich noch nicht offiziell zum neuen Projekt geäussert. Allgemein wird erwartet, dass Raab die Neuigkeit in der heutigen Live-Show «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu» auf RTL bekannt geben wird.

Diese Entwicklung folgt auf Raabs weniger erfolgreiche Show «Du gewinnst hier nicht die Million», die im Mai 2025 aufgrund schwacher Quoten eingestellt wurde. RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek kommentierte damals: «Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand-up und Comedy – überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend». Sie fügte hinzu: «Der Austausch macht uns weiterhin viel Spass, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden.»

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen