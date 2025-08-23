Stefan Raab und Elton kehren mit einer neuen Quiz-Show zu RTL zurück. Das Kult-Duo plant laut «Bild»-Informationen eine Primetime-Sendung für den Spätherbst, in der sie gegen verschiedene Kandidaten antreten werden.

Die Rückkehr eines legendären TV-Duos steht bevor. Stefan Raab (58) und Elton (54), bekannt aus ihrer Zeit bei «TV total», planen ein Comeback in einer neuen Quiz-Show auf RTL. Das berichtet «Bild».

Laut der Zeitung soll die neue Sendung voraussichtlich im Spätherbst dieses Jahres zur Primetime ausgestrahlt werden. Das Format verspricht, an die erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Entertainer anzuknüpfen, die vor fast 24 Jahren begann.

Elton, bürgerlich Alexander Duszat, wurde 2001 von Raab als «Show-Praktikant» für «TV total» entdeckt. Seitdem hat er sich zu einem der gefragtesten Moderatoren Deutschlands entwickelt. Die neue Show könnte an die «guten alten Zeiten» erinnern, als das Duo mit lustigen Experimenten und originellen Showeinlagen das Publikum begeisterte.

Bekanntgabe wohl heute im Live-TV

Das Konzept der geplanten Sendung sehe laut «Bild» vor, dass Raab und Elton gegen verschiedene Kandidaten antreten. RTL hat sich noch nicht offiziell zum neuen Projekt geäussert. Allgemein wird erwartet, dass Raab die Neuigkeit in der heutigen Live-Show «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu» auf RTL bekannt geben wird.

Diese Entwicklung folgt auf Raabs weniger erfolgreiche Show «Du gewinnst hier nicht die Million», die im Mai 2025 aufgrund schwacher Quoten eingestellt wurde. RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek kommentierte damals: «Die jetzige Form – ein Mix aus Quiz, Gameshow, Stand-up und Comedy – überzeugt unser Publikum im linearen TV nicht ausreichend». Sie fügte hinzu: «Der Austausch macht uns weiterhin viel Spass, weil Stefan vor Energie und Ehrgeiz strotzt. Deshalb bin ich mir auch sicher, dass wir das gemeinsam hinbekommen werden.»