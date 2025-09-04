DE
FR
Abonnieren
Hunziker trällert mit Raab den «Schweinemett-Song»
1:45
Seitenhieb gegen Zarrella:Hunziker trällert mit Raab den «Schweinemett-Song»

Kündigt er hier eine neue Show an?
Stefan Raab wirft mit kryptischem Insta-Post Fragen auf

Am frühen Donnerstagmorgen postet Show-Legende Stefan Raab ein unkenntliches Bild auf Instagram. Die Fans in der Kommentarspalte sind verwundert – und gespannt.
Publiziert: 07:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Was will uns Stefan Raab hiermit sagen?
Foto: Instagram/therealstefanraab

Darum gehts

  • Stefan Raab veröffentlicht rätselhaftes Bild auf Instagram mit kryptischer Nachricht
  • Fans spekulieren über mögliche Ankündigung eines neuen Show-Formats
  • Im März 2024 kündigte Raab sein Comeback mit einem Video an
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Was will uns Stefan Raab (58) damit sagen? Am Donnerstag um 7 Uhr morgens veröffentlicht der Ex-«TV total»-Moderator auf Instagram ein Bild. Die Krux: Darauf ist kaum etwas zu erkennen – wer genau hinschaut, kann die Umrisse einer Kirche erkennen. Raab schreibt dazu: «.182.012»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Es dauert nicht lange, bis sich Raabs Fans in der Kommentarspalte mit den kühnsten Vermutungen überbieten. Die einen wollen den Kölner Dom (und somit eine Hommage an Raabs Heimatstadt) erkennen, andere sind sich sicher: Die TV-Legende kündigt hier ein neues Show-Format an. Viele von Raabs Fans sind aber vor allem verwirrt: «Wenn der Instagram-Algorithmus mal wieder überhaupt keinen Plan hat», schreibt ein User. Ein anderer ist überzeugt, dass der Deutsche hier sein Karriereende verkündet. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich tatsächlich um eine Art Ankündigung handelt. Bereits seinen Show-Kampf gegen Boxerin Regina Halmich (48) hatte er mit einem skurrilen Video angekündigt – gleichzeitig mit seinem Comebackplan. Das Video ist inzwischen nicht mehr auf seinem Account zu finden.

Mehr zu Stefan Raab
Raab trällert Titelmelodie von «Heidi» ins Megafon
1:33
Mittlerweile in Basel
Raab trällert Titelmelodie von «Heidi» ins Megafon
So blamabel wird der letzte Tanz von Stefan Raab
RTL zieht Reissleine
So blamabel wird der letzte Tanz von Stefan Raab
Der neue Raab sieht aber gut aus!
Komikerin Enissa Amani startet durch
Der neue Raab sieht aber gut aus!

Comeback auf Instagram angekündigt

Im März 2024 ging der Showmaster ähnlich vor – Hauptakteur in dem damals geteilten Clip war zunächst Elton (54), der allein in einem Kanuboot auf einem See zu einer Insel paddelt und nach Raab ruft: «Stefan, wo steckst du?» Am Ziel angekommen, findet er Raab, der ihn mit folgenden Worten begrüsst: «Elton, alter Sack.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen