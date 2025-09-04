Am frühen Donnerstagmorgen postet Show-Legende Stefan Raab ein unkenntliches Bild auf Instagram. Die Fans in der Kommentarspalte sind verwundert – und gespannt.

1/5 Was will uns Stefan Raab hiermit sagen? Foto: Instagram/therealstefanraab

Darum gehts Stefan Raab veröffentlicht rätselhaftes Bild auf Instagram mit kryptischer Nachricht

Fans spekulieren über mögliche Ankündigung eines neuen Show-Formats

Im März 2024 kündigte Raab sein Comeback mit einem Video an

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Was will uns Stefan Raab (58) damit sagen? Am Donnerstag um 7 Uhr morgens veröffentlicht der Ex-«TV total»-Moderator auf Instagram ein Bild. Die Krux: Darauf ist kaum etwas zu erkennen – wer genau hinschaut, kann die Umrisse einer Kirche erkennen. Raab schreibt dazu: «.182.012»

Es dauert nicht lange, bis sich Raabs Fans in der Kommentarspalte mit den kühnsten Vermutungen überbieten. Die einen wollen den Kölner Dom (und somit eine Hommage an Raabs Heimatstadt) erkennen, andere sind sich sicher: Die TV-Legende kündigt hier ein neues Show-Format an. Viele von Raabs Fans sind aber vor allem verwirrt: «Wenn der Instagram-Algorithmus mal wieder überhaupt keinen Plan hat», schreibt ein User. Ein anderer ist überzeugt, dass der Deutsche hier sein Karriereende verkündet. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich tatsächlich um eine Art Ankündigung handelt. Bereits seinen Show-Kampf gegen Boxerin Regina Halmich (48) hatte er mit einem skurrilen Video angekündigt – gleichzeitig mit seinem Comebackplan. Das Video ist inzwischen nicht mehr auf seinem Account zu finden.

Comeback auf Instagram angekündigt

Im März 2024 ging der Showmaster ähnlich vor – Hauptakteur in dem damals geteilten Clip war zunächst Elton (54), der allein in einem Kanuboot auf einem See zu einer Insel paddelt und nach Raab ruft: «Stefan, wo steckst du?» Am Ziel angekommen, findet er Raab, der ihn mit folgenden Worten begrüsst: «Elton, alter Sack.»