Stefan Raab bleibt trotz starker Gäste schwach

vor 57 Minuten

Und was ist das Fazit?

Die erste, abendfüllende Sendung von «Die Stefan Raab Show» ist vorbei. Das Fazit: Trotz wortwörtlich starker Gäste war Stefan Raab schwach. Seine Witze waren gesucht, gingen gerne auf Kosten anderer. Die Reaktionen des Publikums liessen zu wünschen übrig. Denn viel Gelächter gab es nicht. Es wirkte, als würde hier und da ein höflicher Lacher kommen, aber mehr aus Mitleid als aus Begeisterung.

Zugegeben, ein bisschen mehr Niveau hatte der Inhalt von «Die Stefan Raab Show» diese Woche. Statt Penisakrobatik gab es Brustmuskelzucken. Ein bisschen scheint Raab also doch aus seinen Fehlern vergangene Woche gelernt zu haben. Vielleicht war es auch die Nervosität letzte Woche, denn im Gegensatz zu heute waren die Kurz-Shows live. Stefan Raab könnte trotz allem mit der heutigen Ausgabe einen Grundstein für eine solidere, bessere Sendung gelegt haben, vorausgesetzt, er baut nun auch wirklich darauf auf.

Auf Social Media finden viele User: «Die Stefan Raab Show» ist ein verzweifelter Versuch des Moderators, an die grossen Erfolge von «TV Total» anzuknüpfen. Bisher ist ihm das aber noch nicht geglückt, wenn es nach den Kritikern geht. Die Idee mit den Bodybuildern war grundsätzlich nicht schlecht, aber es ging zu lang, bis es tatsächlich zum Thema und den Gästen kam. Die Hälfte der Show war erneut eine reine Selbstinszenierung von Stefan Raab, der fast nur noch wie ein blasser Schatten des grossen Entertainers wirkt, der er einst war. Er versucht sich diesmal im Anzug und probiert damit, sich auf das Niveau der US-amerikanischen Late-Night-Talkshow-Moderatoren zu hieven. Ob ihm das gewünschte Comeback gelingt, bleibt aber nach der heutigen Sendung nach wie vor abzuwarten.