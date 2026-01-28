Stefan Raab sorgt mit seiner neuen satirischen Dschungelshow bei RTL für Diskussionen. Kritiker bemängeln flache Gags, Zuschauer auf Social Media zeigen sich enttäuscht. Sein TV-Comeback bleibt weiter ohne Erfolg.

Darum gehts Stefan Raab (59) kritisiert Dschungelcamp in neuer RTL-Show, polarisiert Zuschauer

Er verspottet Kandidaten und nennt Format «Ekelfernsehen» mit scharfen Kommentaren

Silja Anders Redaktorin People

Stefan Raab (59) steht mit seiner neuen satirischen Dschungelshow bei RTL im Fokus – jedoch nicht unbedingt positiv. In der am Dienstagabend erstmals ausgestrahlten Spezialausgabe der «Stefan Raab Show» nahm der Entertainer das Dschungelcamp aufs Korn und bezeichnete das Erfolgsformat als «Ekelfernsehen». Seine kritischen Kommentare und Gags sorgten jedoch für gemischte Reaktionen.

Die 30-minütige Sendung wird direkt nach der Nachbereitungsshow «Die Stunde danach» ausgestrahlt und begleitet das Dschungelcamp in sechs Folgen. Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (57) kommentierte Raabs Projekt mit einem Seitenhieb: «Stefan Raab wird ab heute alles aufarbeiten, was Jan, ich, Olivia Jones und Angela übriggelassen haben.»

Raab zerreist das Dschungelcamp, die Fans zerreissen Raab

Raab scheute sich nicht, die Kandidaten des Dschungelcamps scharf zu kritisieren. Der Entertainer verspottete etwa die Nase von Teilnehmerin Samira Yavuz (32), sprach den Namen der Skandalnudel Ariel (22) absichtlich falsch aus und drückte seinen Ekel gegenüber Schauspieler Stephen Dürr (51) aus. Auch unter die Gürtellinie ging es: «Das Format ist die Endstation für Promis, die zum Tanzen zu blöd sind», lautete Raabs vernichtendes Urteil über das Dschungelcamp.

Die Reaktion des Publikums auf Raabs neue Show fällt bislang durchwachsen aus. Auf Plattformen wie X und Instagram hagelt es Kritik: «Stefan Raab war auch schon mal witziger», meinte ein User. Ein anderer kommentierte: «Jetzt muss der Dschungel Stefan Raab aus dem Quotentief holen.» Viele Zuschauer bemängeln vor allem die Qualität der Gags. «Schade, Stefan ... die Gagschreiber sollten nochmal überlegen», lautete ein weiterer Kommentar.

Andere feiern den Moderator aber auch für seine neue Sendung und sehen diese als Highlight des gesamten Dschungelcamps an.

Für Raab könnte das Dschungel-Special dennoch eine entscheidende Chance sein, um nach seinem Wechsel zu RTL wieder Fuss zu fassen. Seit seinem Fernsehcomeback hatte der Entertainer mit enttäuschenden Quoten zu kämpfen. Seine wöchentliche Show «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» wurde bereits nach kurzer Zeit eingestellt. Die Dschungel-Expertinnen Olivia Jones (56) und Angela Finger-Erben (45) gaben Raab daher einen klaren Auftrag mit auf den Weg: «Mach was draus!»