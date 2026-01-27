DE
«Er liebte mich noch!»
Mirja du Mont packt über Scheidung von Sky du Mont aus

Die Schauspielerin sagt, dass sie ihn verlassen habe, obwohl er sie noch liebte. Böses Blut gab es zwischen den beiden aber nie. Ihre Tränen kann Mirja du Mont bei dem Thema nicht zurückhalten.
Publiziert: 11:35 Uhr
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
1/6
Seit zehn Jahren geschieden: Mirja und Sky du Mont.
Darum gehts

  • Mirja du Mont spricht offen über Trennung von Sky du Mont
  • Ihr Ex-Mann liebte sie weiterhin, was die Trennung erschwerte
  • 2025 sagte Sky du Mont zu ihr: «Ich bin dir nicht böse»
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Seit fast zehn Jahren sind Mirja (50) und Sky du Mont (78) geschieden. Die Trennung beschäftigt die Schauspielerin bis heute. Am Lagerfeuer spricht sie jetzt erstmals ausführlich über die Gründe, warum sie ihren Ex-Mann damals nach 16 gemeinsamen Jahren verlassen hat.

«Ich bin halt so ein ganz anderer Mensch», erklärt sie den Mitcamperinnen Ariel (22) und Samira Yavuz (32) nachdenklich. Das Alter war für sie dabei nie ein Thema: «Das ist mir total unwichtig. Es ist der Mensch, du musst ihn sehen, du musst ihn fühlen.»

Sky du Mont liebte sie noch

Die unterschiedlichen Lebensstile hätten das Paar auseinandergebracht. Mirja du Mont, die sich als freiheitsliebend und energiegeladen beschreibt, liebt Festivals und Techno. Interessen, die ihr Ex-Mann nicht teilte. «Und dann habt ihr euch einfach nicht mehr geliebt?», fragte die Schweizerin Ariel.

Darauf antwortet die Schauspielerin ehrlich: «Er schon.» Auch deshalb sei ihr die Trennung so schwergefallen. «Das tat mir wirklich sehr leid», gesteht Mirja du Mont mit Tränen in den Augen.

Kein böses Blut

Einen Rosenkrieg gab es nie. Das Verhältnis der beiden? «Stets respektvoll. Bei uns gab es nie ein böses Wort, nie», sagte sie und fügte hinzu, dass ihre gute Beziehung zu Sky das «schönste Geschenk» sei.

Eine Begegnung im Jahr 2025 habe sie tief berührt. «Da sass er neben mir auf dem Sofa und sagte: ‹Ich bin dir nicht böse. Du hast alles richtig gemacht.›»

Die Tränen kann Mirja du Mont trotzdem nicht zurückhalten. Ariel und Samira Yavuz trösten sie: «Du lebst ja auch nur einmal, du musst doch kein schlechtes Gewissen haben deswegen.»

