Machte Ariel Mitcamper Umut ein unmoralisches Angebot?

Umut Tekin behauptet, die Baslerin habe ihm ein unmoralisches Angebot gemacht. Angeblich wollte sie mit ihm eine Affäre im Dschungel vortäuschen.

Darum gehts Ariel (22) gerät im Dschungelcamp nach Streit mit Umut Tekin (28) erneut in Kritik

Umut wirft Ariel vor, ein unmoralisches Angebot gemacht zu haben

Dschungelcamp läuft seit 23. Januar 2026 auf RTL abends um 20.15 Uhr

Silja Anders Redaktorin People

Ariel (22) gilt beim Publikum von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» schon nach Folge drei zu den grossen Favoriten. Ihre Schreitiraden haben nach nur wenigen Tagen bereits Kultstatus. Ebenso ihr moralischer Kompass. Der soll ihr aber angeblich verloren gegangen sein.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf die heutige vierte Folge freuen, denn RTL gibt bereits einen Einblick in einen hitzigen Streit, den Ariel mit Umut Tekin (28) führt. Dieser wirft Ariel nicht nur vor, mit jedem Mitcamper und jeder Mitcamperin auf Krampf Streit zu suchen, sondern ihm auch ein unmoralisches Angebot gemacht zu haben.

Wer hat wen denn nun gefragt?

Das Drama eskaliert, Ariel wird immer lauter, schreit herum, auf den Zoff mit Eva Benetatou (33) angesprochen, reagiert Ariel sichtlich erhitzt: «Ich betrüge meinen Partner nicht vor ganz Deutschland.» Dieser Satz bringt bei Umut Tekin das Fass zum Überlaufen und er sagt: «Wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt ‹Lass uns 'ne Lovestory im Dschungelcamp machen.›»

Diesen Vorwurf will die Baslerin nicht auf sich sitzenlassen und schreit zurück: «Du hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört.» Lässt Umut diese Anschuldigung auf sich sitzen? Die Auflösung und wie das Drama zwischen den beiden weiter geht, gibt es heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ariel mit jemandem im Camp aneckt – und das, obwohl die Sendung erst vergangenen Freitag angelaufen ist. Denn ausgerechnet Ariel, der nun der Vorwurf eines unmoralischen Angebots gemacht wird, schmückte sich am Wochenende damit, besonders hohe moralische Werte zu haben, als sie Eva Benetatou zur Rede stellte, weshalb diese eine Affäre mit einem verheirateten Mann angefangen hatte. «Wenn ich einen verheirateten Mann mit Ring am Finger sehe und der mich anmacht, dann bin ich abgeturnt und denke mir: Was für ein Widerling!», regte sich Ariel auf. Doch Benetatou zeigte keine Reue – sehr zu Ariels Empörung.