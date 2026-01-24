Die Schweizerin Ariel stellt ihre Mitcamperin wegen deren Affäre öffentlich an den Pranger. Auch die Baslerin wurde schon betrogen, wie sie am Lagerfeuer erzählt.

Fynn Müller People-Redaktor

Tag 2 im Dschungelcamp. Und schon wird es hitzig. Mittendrin: Schweizerin Ariel (22). Am Lagerfeuer geht sie frontal auf Mitcamperin Eva Benetatou (33) los und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Der Auslöser: Benetatous Affäre mit Serkan Yavuz (32), dem Exmann von Samira Yavuz (32). Für Ariel ein absolutes No-Go. «Wenn ich einen verheirateten Mann mit Ring am Finger sehe und der mich anmacht, dann bin ich abgeturnt und denke mir: Was für ein Widerling!», poltert sie.

Besonders emotional wird Ariel, als sie ihre eigene Geschichte offenlegt. Die Schweizerin wurde selbst betrogen. Ausgerechnet in einer der verletzlichsten Phasen ihres Lebens. «Ich war frische Mama. Ich weiss, wie schlimm das ist und was das kaputt macht in dir.» Eva Benetatou versucht sich zu verteidigen, spricht von «zwei unterschiedlichen Geschichten». Doch Ariel bleibt stur. Im Dschungeltelefon legt sie nach: «Eva hat die Chance, live vor ganz Deutschland Reue zu zeigen.»

Die sieht das anders. Es gehe niemanden etwas an, urteilt sie – und stellt Ariels Rolle infrage. «So, wie du reagierst, bestätigst du das, was ich von dir denke», stellt Ariel klar. Ein gemeinsamer Nenner? Fehlanzeige.

Dschungelprüfung für Schweizerin

Nach dem Wortgefecht geht es für die Schweizerin zur nächsten Dschungelprüfung. Der Titel: «Wissen macht Bah!. In einer stinkenden Mülltonne, umgeben von faulenden Essensresten, Kakerlaken und Ratten, verliert die Schweizerin komplett die Kontrolle. Statt nach Sternen zu suchen, klammert sie sich regungslos an die Leiter – und schreit. Ununterbrochen.

Egal, was Teamkollege Hubert ihr zuruft, Ariel hört nichts mehr. «Ich hatte so Angst!», ruft sie immer wieder. Zusammenarbeit ist unmöglich, die Kommunikation bricht völlig zusammen. Während Hubert kämpft, Fragen beantwortet und schraubt, bleibt Ariel wie gelähmt. Am Ende ist klar: null Sterne. Schon bei der ersten Prüfung hatte die Schweizerin Mühe.

