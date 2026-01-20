Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Simone Reich

Liegt bei uns der Schnee, wird im australischen Dschungel geschwitzt, gehungert und gejammert. Wie immer Ende Januar schickt RTL zwölf mehr oder minder bekannte TV-Gesichter ins Dschungelcamp zur gegenseitigen Zerfleischung.

Das Zoff-Potenzial ist dieses Jahr besonders hoch, hat man sich bei der Auswahl doch ausgiebig im Reality-TV-Sektor bedient (siehe oben). Die Kultshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» – auf Social Media kurz «IBES» genannt – wird während zwei Wochen die TV-Quoten zur Primetime dominieren.

Das Drumherum wird immer grösser

Denn wie letztes Jahr schaltet RTL bereits um 20.15 Uhr (und nicht wie früher um 22.15 Uhr) live nach Australien. Der Erfolg der Dschungelsause zeigt sich auch im jährlich grösser werdenden Drumherum. Jeweils im Anschluss an «IBES» plaudern Olivia Jones und Angela Finger-Erben in «Die Stunde danach» mit Gästen über die neusten Ereignisse im Camp.

Hinzu kommen eine «Warm-up-Show» fünf Tage vor dem eigentlichen Start sowie zwei weitere «Die Stunde davor»-Ausgaben mit News und Updates von Olivia und Angela (25. 1. und 1. 2.). Am 8. Februar wird der Dschungelkönig bzw. die Dschungelkönigin gekrönt. Tags darauf kommt es beim «Grossen Wiedersehen» zur Aussprache im Baumhaus.

Das ist noch nicht alles: Zwei Wochen nach der Heimkehr trifft sich die Dschungelprominenz ein weiteres Mal, um sich beim «Nachspiel» so richtig die Meinung zu geigen (Sonntag, 22. Februar). Hoffentlich wird da auch Dr. Bob eingeflogen – falls der eine oder die andere notfallmässig implodiert.

Die Kandidaten:

1 Stephen Dürr (51), Schauspieler

Der «Unter uns»-Darsteller hat Realityshows für sich entdeckt. Er tingelte bereits durch mehrere Formate, wo er mit peinlicher Übermotiviertheit auffiel.

2 Patrick Romer (30), TV-Bauer

Im «Sommerhaus der Stars» machte er 2022 seine Freundin zur Schnecke. Seither versucht er sein ramponiertes Image aufzupolieren. Ob da der Dschungel hilft?

3 Gil Ofarim (43), Musiker

Für seine erfundene Diskriminierung wegen einer Davidstern-Kette wurde er gerichtlich verurteilt. Das Votum des Publikums wird kaum wohlwollender sein.

4 Eva Benetatou (33), Reality-Star

Die durchtriebene Reality-Wiederholungstäterin hüpfte mit Serkan, dem Mann von Mitcamperin Samira (siehe r.), ins Bett. Das sorgt bestimmt für Zündstoff!

5 Mirja du Mont (49), Schauspielerin

Den edlen Nachnamen verdankt sie ihrem berühmten Ex-Mann Sky. Zuletzt machte sie mit Hautkrebserkrankungen bzw. deren Prophylaxe von sich reden. Lobenswert!

6 Ariel (22), Reality-Star

Sie ist der Schweizer Beitrag am diesjährigen Dschungelcontest. Die Baslerin ist eine alte Häsin im Reality-Business und mit ihren 22 Lenzen dennoch das Camp-Küken.

7 Hardy Krüger (57), Schauspieler

Vor fünf Jahren legte er den «Junior» im Namen ab und heisst nun wie sein berühmter Vater. Ihn ereilten schwere Schicksalsschläge, da wird der Dschungel ein Klacks.

8 Samira Yavuz (32), Reality-Star

Ein Reality-Star war vor allem ihr Noch-Ehemann Serkan. Doch der hüpfte mit Eva (siehe l.) in die Pfanne. Mit der hat Samira nun ein Hühnchen zu rupfen.

9 Simone Ballack (49), Unternehmerin

Man kennt sie als Ex-Frau von Ex-Kicker Michael Ballack. Und als Ex-Kandidatin bei «Let’s Dance» und «Promi Big Brother». Mal ehrlich: Wer will ein Ex-Objekt sein?

10 Nicole Belstler-Boettcher (62), Schauspielerin

Sorry Nicole, aber diesen Nachnamen können wir uns nur merken, weil da «Boettcher» drinsteht. Und den kennen wir von Mama Grit.

11 Umut Tekin (28), Reality-Star

Vor einem Monat wurde er im Internet fälschlicherweise für tot erklärt. Hauptsache, Schlagzeilen! Bisher generierte Umut solche einzig mit Fremdgehen im TV.

12 Hubert Fella (57), Produkt-Tester

Nach Ehemann Matthias Mangiapane will nun auch er in den Dschungel. Der gesellige Hubert ist unser Geheimfavorit. Jetzt muss er einfach zwei Wochen durchhalten.