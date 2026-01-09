Noch vor dem Einzug ins Dschungelcamp knallt es bereits: «Marienhof»-Star Nicole Belstler-Boettcher findet über ihren künftigen Mit-Camper Gil Ofarim deutliche Worte. Er sorgte für einen Skandal in einem Hotel.

Darum gehts Gil Ofarim sorgt vor Dschungelcamp-Start am 23. Januar für Diskussionen

Er gab 2023 zu, Antisemitismus-Vorwürfe gegen Hotel erfunden zu haben

Nicole Belstler-Boettcher (62) startet mit blauem Auge ins Abenteuer Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Das RTL-Dschungelcamp öffnet erst am 23. Januar seine Pforten, doch schon jetzt fliegen die Fetzen. Im Zentrum des Wirbels: Sänger Gil Ofarim (43), dessen Teilnahme an der 19. Staffel für Kontroversen sorgt. Jetzt meldet sich auch eine künftige Mit-Camperin zu Wort. Nicole Belstler-Boettcher (62), durch ihre Rolle der Sandra Behrens in der ARD-Soap «Marienhof» bekannt geworden, äussert sich zwei Wochen vor dem Start gegenüber «Bild» unmissverständlich zu ihrem baldigen Dschungel-Kollegen.

«Wie er da gelogen hat, das finde ich ganz übel», sagt Belstler-Boettcher, «für mich sind das Sachen, die kann man nicht machen. Man kann doch nicht lügen und riskieren, dass jemand seinen Job verliert. Und es ist erst zwei Jahre später herausgekommen. Das ist ein No-Go.»

Das sagt Gil Ofarim selbst zu seiner Dschungel-Teilnahme

Zur Erinnerung: Gil Ofarim hatte im Oktober 2021 einem Hotelmitarbeiter in einem viral gegangenen Video Antisemitismus vorgeworfen. Der Beschuldigte wurde daraufhin beurlaubt. Erst zwei Jahre später gab Ofarim vor Gericht überraschend zu, die ganze Geschichte erfunden zu haben.

Der Sänger selbst zeigt sich unterdessen geläutert und demütig. Gegenüber dem Sender RTL erklärte er vor seinem Einzug: «Die Zeit, die Jahre, die ich, sagen wir, von der Bildfläche weg war, haben vieles geändert in meinem Leben. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Und alles andere werden die Zuschauer dann selber entscheiden.»

Ofarim betont, im Camp vor allem authentisch auftreten zu wollen: «Und das ist auch richtig so. Ich kann nur ich selber sein.» Er räumt zudem ein: «Ich kann nicht in die Vergangenheit gehen und Dinge ungeschehen machen. Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen.»

Blaues Auge vor dem Abflug

Für Belstler-Boettcher selbst lief die Vorbereitung auf das Abenteuer ihres Lebens derweil nicht ganz reibungslos. In einer Instagram-Story berichtet die 62-Jährige von einem schmerzhaften Missgeschick: «Ich bin im Dunkeln über meinen Hund gestolpert und mit dem Kopf gegen die Wand geknallt.» Das Ergebnis: ein blaues Auge kurz vor dem Abflug nach Australien: «Ich verletze mich schon, bevor ich überhaupt im Dschungel bin. Na, das wird ja was!» In der Bildunterschrift bezeichnet sie sich selbst als «der grösste Schussel der Welt». Ihren Fans gibt sie jedoch Entwarnung - das geschwollene Auge bereite ihr keine Schmerzen.