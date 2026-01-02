Diese 12 Stars ziehen ins Dschungelcamp

Zwölf Prominente kämpfen ab dem 23. Januar im australischen Busch um die begehrte Dschungelkrone. Mit dabei sind unter anderem Gil Ofarim, Simone Ballack – und auch eine Schweizerin.

Darum gehts Das Dschungelcamp 2026 startet am 23. Januar auf RTL

Musiker Gil Ofarim und Schweizerin Ariel sind unter den Teilnehmern

12 Kandidaten treten an, darunter Schauspieler und Reality-Stars

Bereits Ende November berichtete Blick, dass in der neuen Staffel vom Dschungelcamp mit Reality-Star Ariel (22) eine Schweizerin dabei sein wird. Jetzt macht der Sender RTL das Teilnehmerfeld offiziell.

Allen voran sorgt ein Name für Gesprächsstoff: Musiker Gil Ofarim wagt den Gang ins Camp. Der 43-Jährige, der zuletzt vor allem durch seinen Gerichtsprozess Schlagzeilen machte, will sich offenbar von einer anderen Seite zeigen. Ebenfalls dabei: Simone Ballack (49), Ex-Frau von Fussball-Legende Michael Ballack. Die Unternehmerin dürfte für so manch persönlichen Einblick sorgen.

Schauspieler und Reality-Veteranen

Wie der Sender am Freitagmorgen weiter bekanntgab, stellen sich insgesamt gleich mehrere Schauspieler dem Abenteuer. Stephen Dürr (51), einst ebenfalls bei «GZSZ» zu sehen, und Hardy Krüger (57) sowie Nicole Belstler-Boettcher (62), vielen noch als Sandra Maiwald aus der «Lindenstrasse» bekannt, mischt mit. Dass Mirja du Mont (49), bekannt aus «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», das TV-Studio gegen die Hängematte unterm Sternenzelt tauscht, war bereits bekannt.

Die Reality-Fraktion ist ebenfalls wie gewohnt stark vertreten. Umut Tekin (28), der durch «Temptation Island» bekannt wurde, bringt Drama-Erfahrung mit. Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) kennt das Publikum aus diversen Kuppelformaten – sie verbindet zudem ein handfester Fremdgehskandal.

Von der Singlebörse in den Busch

TV-Bauer Patrick Romer (30), der bei «Bauer sucht Frau» nach der grossen Liebe suchte, hofft nun auf die grosse Krone. Und Hubert Fella (57)? Der Mann ist eine Legende unter Produkttestern und dürfte mit seiner bodenständigen Art für Unterhaltung sorgen.

Moderiert wird das Spektakel erneut von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Für medizinische Notfälle steht wie immer Dr. Bob bereit - der heimliche Star jeder Staffel. Ab dem 23. Januar läuft die Show täglich zur Primetime auf RTL. Wer nicht warten kann, findet auf RTL+ bereits vergangene Staffeln zum Streamen.