Die Kandidatinnen und Kandidaten für die neue Staffel vom Dschungelcamp sind fix. Mit dabei ist auch eine Schweizerin: Influencerin und Reality-Star Ariele Hediger wagt sich in den australischen Dschungel.

1/6 Mit dabei im Dschungelcamp: Schweizerin Ariel Hediger. Foto: Instagram/_ariel__61

Darum gehts Neue Dschungelcamp-Staffel startet im Januar 2026

Schweizerin Ariel Hediger ist jüngste Kandidatin mit 22 Jahren

Zwei Monate noch bis es wieder heisst: «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!». Im Januar 2026 startet auf RTL die neue Staffel des Dschungelcamps. «Bild» enthüllt schon jetzt die zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Mit Influencerin und Reality-Star Ariel Hediger (22) ist dieses Jahr auch eine Schweizerin dabei. Mit ihren 22 Jahren ist sie die jüngste Kandidatin der diesjährigen Staffel. Bekannt wurde sie durch die Datingshow «Love Fool». Dort lernte sie ihren heutigen Ex-Partner Giuliano Hediger, ebenfalls Schweizer. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Später waren sie zusammen in der Show «Prominent getrennt».

Jetzt wagt die Baslerin ein neues Abenteuer und reist zum Dschungelcamp nach Australien. Wer Ariel Hediger in den bisherigen Realityshows verfolgt hat, weiss: Drama ist bei der 22-Jährigen programmiert. Ob sie das auch im australischen Dschungel zeigen wird?

Neben Hediger sind folgende elf Kandidaten dabei: Skandal-Sänger Gil Ofarim (43), die Reality-Stars Simone Ballack (49), Samira Yavuz (31), Umut Tekin (28), Hubert Fella (57), und Eva Benetatou (33), Schauspieler Hardy Krüger Jr. (57), Model und Schauspielerin Mirja du Mont (49), Ex-«Bauer sucht Frau»-Kandidat Patrick Romer (29), Schauspieler Stephen Dürr (51) und Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62).

Schweizer Kandidaten der letzten Jahre

Ariel Hediger ist nicht die erste Schweizerin, die es ins Dschungelcamp zieht. 2020 war Reality-Star Elena Miras mit dabei. Sie schaffte es damals bis auf den sechsten Platz, musste erst an Tag 14 das Camp verlassen. 2013 ging der Schweizer Sänger Patrick Nuo (43) in den Dschungel. Er belegte damals sogar den fünften Platz. Zu guter Letzt: Magier Vincent Raven (59). Er war 2012 Teil der Sendung und belegte ebenfalls den fünften Platz.



